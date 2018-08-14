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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Регина Тодоренко снялась для обложки российского журнала: фото

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Glamour

Украинская телеведущая Регина Тодоренко дала интервью и снялась для обложки российского журнала "Glamour".

Новое фото Регина опубликовала на своей странице в Instagram.

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В интервью, кроме своего нового проекта "Пятница с Региной", Тодоренко вспомнила тревел-программу "Орел и решка", где ранее работала ведущей.

В частности, Регина Тодоренко рассказала об интересных людях на съемках.

Было очень интересно общаться с японским ученым, изобретателем роботов Хироси Исигуро. Он был очень закрытым, непробиваемым, как стена, но поэтому и интересно. А еще я брала интервью у проститутки в Африке. Самое честное в жизни. Ужасно боялась ее обидеть и спросила что-то вроде: "Наверное, вы очень любите мужчин, раз занимаетесь такой работой?" А она: "Нет, малыш, я очень люблю деньги, а это просто работа". У меня челюсть отпала,
– отметила телеведущая.

Регіна Тодоренко

Интересно, что на своей странице в Instagram, Регина начала организовывать "день срача".

Это день, когда мои хейтеры могут выговориться. Я немного устала от плохих комментариев. Иногда они меня дико огорчают. А здесь я даю всем возможность выпустить пар: рассказать, что им во мне не нравится, а заодно и на собственную жизнь пожаловаться,
– пояснила она.

Ведущая добавила, что о проблемах никто писать не стал.

"Наоборот, я получила кучу комментариев о том, как все меня любят. Согласитесь, это же парадокс! Хейтеры скрылись. Не понимаю их, как будто действуют от противного", – отметила Регина.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко
Регина Тодоренко / Все фото – Glamour

Теги: LifeStyle Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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