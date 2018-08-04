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Регина Тодоренко в очередной раз показала беременный живот: фото

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Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов / Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая накануне обручилась с российским певцом Владом Топаловым, продолжает подогревать слухи о своей первой беременности.

Так, Регина Тодоренко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, на котором звездная пара целуется во французском городе Сен-Тропе.

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На этот раз девушка повернулась на камеру так, чтобы можно было увидеть ее округлившийся живот. Теперь у поклонников нет сомнений в беременности певицы.

Однако Регина Тодоренко и Влад Топалов до сих пор официально не афишируют о пополнении в семье.

регіна тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов / Instagram

Кроме того, на своей странице в Instagram Влад Топалов опубликовал видео в сториз, на котором также можно заметить округлившийся живот невесты.

регіна тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram-сториз

Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные романы Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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