Регина Тодоренко в очередной раз показала беременный живот: фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая накануне обручилась с российским певцом Владом Топаловым, продолжает подогревать слухи о своей первой беременности.

Так, Регина Тодоренко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, на котором звездная пара целуется во французском городе Сен-Тропе.

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На этот раз девушка повернулась на камеру так, чтобы можно было увидеть ее округлившийся живот. Теперь у поклонников нет сомнений в беременности певицы.

Однако Регина Тодоренко и Влад Топалов до сих пор официально не афишируют о пополнении в семье.



Регина Тодоренко и Влад Топалов / Instagram

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 26 Лип 2018 р. о 11:43 PDT

Кроме того, на своей странице в Instagram Влад Топалов опубликовал видео в сториз, на котором также можно заметить округлившийся живот невесты.



Регина Тодоренко / Instagram-сториз