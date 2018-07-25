Регина Тодоренко впервые выходит замуж

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно официально подтвердила свои отношения с российским исполнителем Владом Топаловым получила предложение женитьбы.

Счастливые фото звезда опубликовала в своем Instagram. Пара сейчас находится во французском Сен-Тропе, где наслаждается отдыхом на роскошной яхте.

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Первым о событии сообщил Влад Топалов в Instagram, выставив фото с забавным вопросом "согласна" ли она, на что Регина лишь утвердительно ответила.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Лип 2018 р. о 5:44 PDT

Для признания в любви Влад Топалов избрал волшебное кольцо с большим бриллиантом, который переливается под солнцем. Лишь за несколько минут после публикаций фотографий, новоиспеченных невест облюбовало несколько десятков тысяч пользователей и оставило не одну сотню увлекательных комментариев с поздравлениями.

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Лип 2018 р. о 5:42 PDT

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Отношения с 32-летним Владом Топаловым у Регины Тодоренко уже длятся не один месяц. 28-летняя девушка, известная своим участием в программе "Орел и решка" несколько лет проводила в постоянных путешествиях, связанных с работой, за что была вынуждена порвать длительные отношения с ее экс-бойфрендом. В начале ноября 2017 года телеведущая рассталась с продюсером Никитой Трякинім после трех лет отношений.

В свою очередь экс-участник группы "Smash" Влад Топалов уже был однажды женат на дочери состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина – Ксении. Через полтора года в марте 2017-го певец развелся с женой. Уже в начале 2018 года Регина опубликовала таинственный снимок с новым бойфрендом, которого долго пыталась скрыть от публики.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Чер 2018 р. о 6:27 PDT

Но после публичных поцелуев в общественных местах и неоднозначных совместный фотографий в середине июля пара все же официально подтвердила свои отношения. Они появились на красной дорожке журнала "Glamour", поскольку их номинировали на "Пару года 2018".

Более того, теперь невесту Регину Тодоренко подозревают в беременности. После совместного светского выхода с Топаловым под широким платьем журналисты и фанаты разглядели округлый живот. В соцсетях звезда также старается не публиковать фотографии в полный рост, а слухи об ожидании первенца она не комментирует.