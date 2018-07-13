Регина Тодоренко заинтриговала новым фото с Владом Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая стала знаменитой после проекта "Орел и Решка", и российский певец Влад Топалов всячески скрывали свои отношения. Но теперь пара все же начала публиковать в сети совместные кадры.

В частности, свой день рождения Регина провела в Лондоне именно с Владом, а теперь призналась, что "нашла друга на всю жизнь".

Читайте также: Регина Тодоренко подогрела слухи о романе с Владом Топаловым

Такой интригующий пост девушка написала в своем Instagram-аккаунте.



"Мой друг Влад Топалов сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?" – подписала совместное фото Тодоренко.

Как известно, еще осенью 2017 Регина разорвала отношения с продюсером Никитой Трякиным. После этого в СМИ не утихали слухи о романе с российским певцом Владом Топаловым.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 12 Лип 2018 р. о 3:15 PDT

Кто такая Регина Тодоренко? Регина начала карьеру как певица группы "Real O". Впоследствии Тодоренко попробовала себя в роли телеведущей проекта "Орел и решка", после чего получила большую популярность. Сейчас активно работает и выступает в России.