Регина Тодоренко засветила обнаженный беременный живот: фото

Телеведущая Регина Тодоренко тщательно скрывает свою беременность от общественности, но это удается ей все труднее. Даже объемная одежда не скрывает ее округлившийся животик.

Недавно Регина случайно показала свой обнаженный живот, когда записывала видео для Instagram.

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Регина Тодоренко

Теперь ее поклонники не имеют никаких сомнений относительно беременности Тодоренко. Вместе с тем многие пользователи считают, что девушка пиарится на своем состоянии и только подогревает слухи.

Напомним, Регина готовится к свадьбе с российским певцом Владом Топаловым, который сделал ей предложение руки и сердца.