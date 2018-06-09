Регина Тодоренко засветила округлый живот на премии в Москве: появились фото

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко на красной дорожке премии "Муз-ТВ" в Москве появилась с круглым животом.

На церемонию награждения в Москве, куда не гнушается ездить Тодоренко, она надела пышное платье светлого цвета с изображением зверей.

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Неизвестно, таким нарядом певица пыталась подчеркнуть или наоборот скрыть округлившийся живот, который был довольно заметным.

В своем Instagram она опубликовала несколько фото с красной дорожки.

"Я об этом долго мечтала и теперь дождалась", – подписала артистка одну из опубликованных фотографий.

Российское издание Super обнародовало короткое видео, на котором журналист прямо спрашивает Тодоренко, или ее можно поздравить, на что та отвечает: "Обязательно поздравляйте".

Ранее в СМИ появились кадры, на которых Регину Тодоренко заметили в романтической компании экс-участника группы "Smash" Влада Топалова.