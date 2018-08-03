Регина Тодоренко засветила заметно округлившийся живот: фото
Украинская ведущая и певица Регина Тодоренко недавно получила предложение женитьбы от российского певца Влада Топалова. Однако пара пока не афиширует, что ждет пополнения.
28-летняя Тодоренко молчит о своей беременности, но публикует фото в свободной одежде. Так, на последнем из таких кадров можно разглядеть округлый живот Регины, поскольку даже объемная одежда не способна скрыть ее состояние.
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Беременная Регина Тодоренко
В подписи к фото будущая Тодоренко рассказала о том, как любит свою работу и связанную с ней суету.
В комментариях ее фанаты засыпали поздравлениями с беременностью, хотя некоторые считают, что Регина пиарится на своем состоянии.
Источник: 24 Канал
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