Регина Тодоренко засветила заметно округлившийся живот: фото

Украинская ведущая и певица Регина Тодоренко недавно получила предложение женитьбы от российского певца Влада Топалова. Однако пара пока не афиширует, что ждет пополнения.

28-летняя Тодоренко молчит о своей беременности, но публикует фото в свободной одежде. Так, на последнем из таких кадров можно разглядеть округлый живот Регины, поскольку даже объемная одежда не способна скрыть ее состояние.

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Беременная Регина Тодоренко



В подписи к фото будущая Тодоренко рассказала о том, как любит свою работу и связанную с ней суету.



В комментариях ее фанаты засыпали поздравлениями с беременностью, хотя некоторые считают, что Регина пиарится на своем состоянии.