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Регину Тодоренко поймали на романтических поцелуях с российским певцом: видео

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Регину Тодоренко поймали на романтических поцелуях с Владом Топаловым
Регину Тодоренко поймали на романтических поцелуях с Владом Топаловым / 24 Канал

Украинская телеведущая Регина Тодоренко уже давно намекает на новые отношения, однако до сих пор не открывала тайну имени своего избранника. Несмотря на все возражения о ее романе с экс-участником группы "Smash" Владом Топаловым, фанаты поймали пару на горячих поцелуях.

Соответствующий видеоролик появился на одном из популярных российских СМИ "Super" в Instagram.

В ролике видно, как Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут свой заказ в "McDonald's" и в это время обмениваются нежными поцелуями и объятиями.

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Сама же пара никак свои прокомментировала этот случай и, похоже, не собирается объявлять о своих отношениях.

 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

 

Напомним, что в начале ноября 2017 года 27-летняя телеведущая рассталась с продюсером Никитой Трякиным после трех лет отношений. В марте 2017 года Влад Топалов расстался с дочерью состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина – Ксенией – после полуторагодовалого брака. После этого в СМИ не утихали слухи об их воссоединении, поскольку Регина часто интриговала фото с новым бойфрендом, снималась с Топаловым в одном фильме и даже вместе путешествовала Россией.

Кто такая Регина Тодоренко?

Известная певица, которая была одной из вокалисток группы "Real O". Впоследствии Регина Тодоренко попробовала себя в роли телеведущей проекта "Орел и решка", после чего получила большую популярность. Сейчас певица активно работает над сольной карьерой и получает образование продюсера в США.

Теги: LifeStyle Музыка Регина Тодоренко Звездные романы
Источник: 24 Канал
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