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Регину Тодоренко срочно госпитализировали: детали

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Регина Тодоренко попала в больницу
Регина Тодоренко попала в больницу / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая долгое время живет в США, попала в больницу.

Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Как известно, Регина Тодоренко активно работает над своей сольной карьерой. Недавно артистка хвасталась яркими кадрами со съемок нового клипа. Однако большее внимание Регина Тодоренка уделяет работе телеведущей. Об этом свидетельствует и недавняя награда "самая стильная телеведущая" по версии Topical Style Awards.

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Однако насыщенный график и съемки сказались на Регине Тодоренко. Звезду срочно госпитализировали с пиелонефритом – воспалением почек. Ведущая сделала селфи на фоне капельницы.

А потом в почку постучал пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва,
– написала Регина Тодоренко из госпиталя.

Телеведущая попросила прощения у приглашенных гостей на ее вечернее шоу, отметив, что члены съемочной группы создадут все условия для них, чтобы компенсировать ощутимость Регины.

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"Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но безумная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут – жду вас снова на съемочной площадке", – добавила Регина Тодоренко.

Украинка забавно отметила, что хуже себя чувствовала только после "галлюциногенных грибов". Поклонники Регины Тодоренко поддержали звезду и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Теги: LifeStyle Лечение Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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