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      Правительство будет регулировать цены на продукты, маски и лекарства: список

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      Кабмин будет регулировать цены / Пресс-служба Кабмина

      Кабмин установил на время карантина государственное регулирование цен путем декларирования на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, а также на 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

      В проекте постановления указано, что целью является стабилизировать цены в Украине, которые значительно изменились в период карантина.

      Обратите внимание Цены на продукты: что подорожало и виноват ли карантин

      В марте цены на потребительском рынке на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Все из-за ажиотажа и введения карантина из-за коронавируса.

      Что предлагает правительство

      Внедрить декларирование изменений розничных цен в случае их изменения. В частности, задекларировать повышение цен можно будет:

      • за 30 дней, если цена повышается на 15% и более;
      • за 15 дней – в случае повышения на 10-15%;
      • за 3 дня – при повышении на 5-10%.

      Список товаров, которых касается решение

      Товары, имеющие высокую социальную значимость:

      1. Крупа гречневая.
      2. Сахар песок.
      3. Мука пшеничная (высший сорт).
      4. Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта).
      5. Молоко пастеризованное, жирностью 2,5% (в пленке).
      6. Хлеб ржано-пшеничный.
      7. Яйца куриные категории С1.
      8. Птица (тушка куриная).
      9. Вода минеральная без газа.
      10. Масло сливочное жирностью 72,5%.

      Лекарственные препараты:

      1. Paracetamol.
      2. Azithromycin.
      3. Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.
      4. Ampicillin.
      5. Amoxicillin.
      6. Caftriaxone.
      7. Moxifloxacin.

      Антисептики и дезинфицирующие средства:

      1. Хлоргексин.
      2. Этанол.
      3. Повидон йода.
      4. Средство на спиртовой основе для протирания рук.
      5. Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования.
      6. Хлороксиленол.
      7. Спиртосодержащий антисептик для рук карманный.
      8. Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей.
      9. Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи.
      10. Моечно-дезинфицирующее средство для стирки.
      11. Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.

      Средства индивидуальной защиты:

      1. Шапочка медицинская одноразовая.
      2. Медицинская маска.
      3. Халат изоляционный медицинский одноразовый.
      4. Костюм биологической защиты/комбинезон.
      5. Водонепроницаемые лабораторные костюмы.
      6. Перчатки медицинские стерильные или нестерильные.
      7. Перчатки нитриловые.
      8. Перчатки латексные неопудренные.
      9. Кольчужные (кевларовые) перчатки.
      10. Полнолицевая маска/полумаска.
      11. Защитный щиток.
      12. Защитные очки.
      13. Респиратор FFP2 или FFP3.
      14. Фартук медицинский.
      15. Бахилы одноразовые.
      16. Резиновые сапоги.
      17. Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук.
      18. Медицинская марля.
      19. Защитная полумаска.
      20. Фильтры для полнолицевых и полумасок.

      Постановление вступит в силу через десять дней после его опубликования и будет действовать до завершения карантина.


      Как выросли запасы продуктов в магазинах / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Продукты Цены Кабинет Министров Украины
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