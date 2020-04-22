Правительство будет регулировать цены на продукты, маски и лекарства: список

Кабмин установил на время карантина государственное регулирование цен путем декларирования на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, а также на 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

В проекте постановления указано, что целью является стабилизировать цены в Украине, которые значительно изменились в период карантина.

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В марте цены на потребительском рынке на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Все из-за ажиотажа и введения карантина из-за коронавируса.

Что предлагает правительство

Внедрить декларирование изменений розничных цен в случае их изменения. В частности, задекларировать повышение цен можно будет:

за 30 дней, если цена повышается на 15% и более;

за 15 дней – в случае повышения на 10-15%;

за 3 дня – при повышении на 5-10%.

Список товаров, которых касается решение

Товары, имеющие высокую социальную значимость:

Крупа гречневая. Сахар песок. Мука пшеничная (высший сорт). Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта). Молоко пастеризованное, жирностью 2,5% (в пленке). Хлеб ржано-пшеничный. Яйца куриные категории С1. Птица (тушка куриная). Вода минеральная без газа. Масло сливочное жирностью 72,5%.

Лекарственные препараты:

Paracetamol. Azithromycin. Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor. Ampicillin. Amoxicillin. Caftriaxone. Moxifloxacin.

Антисептики и дезинфицирующие средства:

Хлоргексин. Этанол. Повидон йода. Средство на спиртовой основе для протирания рук. Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования. Хлороксиленол. Спиртосодержащий антисептик для рук карманный. Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи. Моечно-дезинфицирующее средство для стирки. Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.

Средства индивидуальной защиты:

Шапочка медицинская одноразовая. Медицинская маска. Халат изоляционный медицинский одноразовый. Костюм биологической защиты/комбинезон. Водонепроницаемые лабораторные костюмы. Перчатки медицинские стерильные или нестерильные. Перчатки нитриловые. Перчатки латексные неопудренные. Кольчужные (кевларовые) перчатки. Полнолицевая маска/полумаска. Защитный щиток. Защитные очки. Респиратор FFP2 или FFP3. Фартук медицинский. Бахилы одноразовые. Резиновые сапоги. Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук. Медицинская марля. Защитная полумаска. Фильтры для полнолицевых и полумасок.

Постановление вступит в силу через десять дней после его опубликования и будет действовать до завершения карантина.



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