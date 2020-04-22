Правительство будет регулировать цены на продукты, маски и лекарства: список
Кабмин установил на время карантина государственное регулирование цен путем декларирования на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, а также на 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.
В проекте постановления указано, что целью является стабилизировать цены в Украине, которые значительно изменились в период карантина.
Обратите внимание Цены на продукты: что подорожало и виноват ли карантин
В марте цены на потребительском рынке на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Все из-за ажиотажа и введения карантина из-за коронавируса.
Что предлагает правительство
Внедрить декларирование изменений розничных цен в случае их изменения. В частности, задекларировать повышение цен можно будет:
- за 30 дней, если цена повышается на 15% и более;
- за 15 дней – в случае повышения на 10-15%;
- за 3 дня – при повышении на 5-10%.
Список товаров, которых касается решение
Товары, имеющие высокую социальную значимость:
- Крупа гречневая.
- Сахар песок.
- Мука пшеничная (высший сорт).
- Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта).
- Молоко пастеризованное, жирностью 2,5% (в пленке).
- Хлеб ржано-пшеничный.
- Яйца куриные категории С1.
- Птица (тушка куриная).
- Вода минеральная без газа.
- Масло сливочное жирностью 72,5%.
Лекарственные препараты:
- Paracetamol.
- Azithromycin.
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.
- Ampicillin.
- Amoxicillin.
- Caftriaxone.
- Moxifloxacin.
Антисептики и дезинфицирующие средства:
- Хлоргексин.
- Этанол.
- Повидон йода.
- Средство на спиртовой основе для протирания рук.
- Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования.
- Хлороксиленол.
- Спиртосодержащий антисептик для рук карманный.
- Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей.
- Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи.
- Моечно-дезинфицирующее средство для стирки.
- Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.
Средства индивидуальной защиты:
- Шапочка медицинская одноразовая.
- Медицинская маска.
- Халат изоляционный медицинский одноразовый.
- Костюм биологической защиты/комбинезон.
- Водонепроницаемые лабораторные костюмы.
- Перчатки медицинские стерильные или нестерильные.
- Перчатки нитриловые.
- Перчатки латексные неопудренные.
- Кольчужные (кевларовые) перчатки.
- Полнолицевая маска/полумаска.
- Защитный щиток.
- Защитные очки.
- Респиратор FFP2 или FFP3.
- Фартук медицинский.
- Бахилы одноразовые.
- Резиновые сапоги.
- Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук.
- Медицинская марля.
- Защитная полумаска.
- Фильтры для полнолицевых и полумасок.
Постановление вступит в силу через десять дней после его опубликования и будет действовать до завершения карантина.
Как выросли запасы продуктов в магазинах / Инфографика 24 канала
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