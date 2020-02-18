Реинтеграция Донбасса могла бы добавить полтора пункта к росту ВВП Украины, – Bank of America

Потенциальная реинтеграция Донбасса могла бы добавить 1,5 пункта к росту ВВП Украины в течение 2 – 3 лет. Послевоенное восстановление Донбасса могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощи.

"Потенциальная интеграция территорий может повысить номинальный ВВП на 3 – 5 пунктов и ускорить рост на 1 – 1,5 пункта в период после послевоенного восстановления", – говорится в аналитическом отчете Bank of America, сообщает Интерфакс-Украина.

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По мнению аналитиков, послевоенное восстановление Донбасса могло бы быть частично профинансировано внешней донорской помощью.

"Как Донецкая, так и Луганская области составили более 15,7% ВВП Украины в 2012 году, до войны. Вклад этих регионов, которые до сих пор находятся под украинским контролем, упал примерно до 12,7% в 2017 году. Мы считаем, что это может указывать на одноразовое рост относительно номинальных значений ВВП, что составляет не менее 3%", – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, нормализация экономических связей с регионом могла бы ускорить рост реального ВВП в первый же год на 0,5 пункта.

Заметим, что для реинтеграции Донбасса в Украине создали Национальную платформу примирения и единства. Ее старт запланирован на 19 февраля.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт. Это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг для потребления, экспорта и накопления. За вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и прочего. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.