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      Рейд на самом большом елочном рынке Одессы: что обнаружили правоохранители

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      В Одессе правоохранители провели рейд на самом большом елочном рынке в городе. Проверяли документы на деревья и наличие чипов. Некоторых продавцов ловили на обмане и составляли протокол. У некоторых даже конфисковывали елки.

      В центре Одессы расположен крупнейший елочный рынок, который тянется аж на три квартала.

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      Госпожа Иванна привезла свои елки из Закарпатья. Стоит одно деревце от 400 до тысячи гривен. Все зависит от высоты и пышности.

      Елочки у нас очень хорошие и экологически чистые. Когда прореживают лес, чтобы большие елки поднимались вверх, эти низшие срезают и мы их покупаем и везем сюда продавать,
      – рассказала продавщица Иванна Мандро.

      Чтобы проверить легальны ли елки, а наклейки не поддельные, патрульный открывает специальную программу и вводит номер с чипа.


      Чип на елке

      Чего не скажешь о другом продавце, у которого документов не было. "Мы его попросили, чтобы он прекратил торговлю пока не предоставит документы. То есть мы предоставили время, если документов не будет, то по факту будем принимать меры – составлять административные материалы и направлять материалы в суд", – пояснил участковый офицер полиции Михаил Рябоконь.

      Между тем покупатели признаются, что на штрих-коды не обращают внимание. Им главное, чтобы деревце было пышное и красивое.


      Елочный рынок

      Чтобы легально продавать елки, продавцы должны иметь разрешение на торговлю с указанным местом продажи, документы на товар и чипы. Елки на продажу выращивают на специальных плантациях. Вырубают на продажу только те, которым более пяти лет и не ниже одного метра. А вместо них высаживают новые.

      Всего в ходе рейда правоохранители составили 32 протокола за незаконную торговлю, и изъяли более сотни новогодних деревьев без маркировки и документов.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Полиция Новогодние праздники Новости Одессы
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