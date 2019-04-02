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      Рейд пешеходов во Львове: как полицейские ловили нарушителей, и что те говорили в ответ

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      В центре Львова патрульные устроили специальную охоту на нарушителей-пешеходов. Патрулировали на загруженных участках в центре, там, где особенно активное движение.

      Однако львовян это не пугает и они переходят дорогу через несколько полос на другую сторону улицы.

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      Остановка в начале улицы Черновола в центре Львова всегда многолюдная.

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      Опасная дорога возле гостиницы "Львов"

      И каждый день, несмотря на интенсивное автомобильное движение, здесь нарушают правила сотни пешеходов. Сегодня же на охоту за нарушителями вышли полицейские.

      Людям удобно они спеша на работу, вечером домой и они не видят ничего, идут напрямую без препятствий – это для них бег на выживание,
      – отметила заместитель командира роты патрульной полиции Анна Мороз.

      Если нарушение первое, пешеходу делают предупреждение, если ловят его во второй раз, то выписывают штраф на 51 гривну. Водители же преодолевают этот участок с особой осторожностью.


      Нарушители на дорогах Львова


      Нарушители на дорогах Львова

      В течение только получасового рейда патрульные провели профилактические беседы с двумя десятками людей. Трех нарушителей оштрафовали. В целом же, в прошлом году в Украине произошла почти тысяча аварий именно по вине пешеходов. Около сотни из них погибли.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП Полиция
      Источник: 24 канал
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