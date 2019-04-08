Рейдерство активов китайской госкорпорации: арестованы счета, заблокирована работа

На прошлой неделе Хозяйственный суд Николаевской области арестовал счета одной из крупнейших в Украине солнечных электростанций ООО "Восток Солар", которая входит в группу китайской государственной корпорации CNBM.

Указанные действия являются попыткой остановки деятельности предприятия с целью незаконного давления на компанию и ее китайских акционеров в пользу частной коммерческой структуры, по слухам, близкой к окружению действующей власти. Об этом Украинским Новостям заявил директор ООО "Восход Солар" Анатолий Старицын.

Он сообщил, что в начале марта с помощью представителей Генпрокуратуры, СБУ и Нацполиции арестовали имущество предприятия по надуманным основаниям. Соответствующее заявление по этому эпизоду было подано в НАБУ относительно действий должностных лиц ФК "Веста", которые по сговору с должностными лицами правоохранительных и судебных органов пытаются незаконно завладеть активами компании.

"Решение об аресте конечно же обжаловано, но в современных украинских реалиях этот процесс может длиться месяцы. При этом, прокуроры на судебные заседания не являются, а следователь всячески уклоняется от контактов с представителями компании", – заявил он.

Следующим шагом давления на бизнес стало решение об аресте счетов Компании. В этом ООО "ФК "Веста", по словам Старицына, помог судья Хозсуда Николаевской области Андрей Алексеев. При этом, по его мнению, определение не содержит каких-либо оснований для ареста денежных средств компании.

По словам генерального директора, компания в очередной раз столкнулась с неправдивыми обвинениями в мошенничестве (якобы одно и то же оборудование передавалось дважды в два разных банка), в совершении недобросовестных действий относительно передачи на основании договоров залога несуществующих прав требований по депозитным договорам бывшим вкладчикам "Актив банка". Хотя компания уже неоднократно приводила доказательства безосновательности таких обвинений.

Особого внимания заслуживает размер встречного обеспечения со стороны ФК "Веста" – 50 тис грн., которое судья посчитал соизмеримым с размером суммы ареста по счетам ООО "Восход Солар" – более 6,6 млн. долларов США,

– добавил Старицын.

Также он обратил внимание, что после вынесения определения об аресте счетов, дело было передано судье Семенчук, которая ранее вынесла решение о незаконности зачетов и взыскании всей суммы долга с ООО "Восход Солар". Что показывает "очевидную независимость" системы автоматического распределения дел в Николаевском суде.

"Все вышеуказанное не стало для нас сюрпризом, так как мы уже близко столкнулись со справедливыми действиями украинских судов и правоохранительной системы. К сожалению, при рассмотрении постановлении об аресте счетов суд даже не поддал сомнению факты, изложенные ООО "ФК Веста" о мошенничестве на территории Николаевской области. Учитывая коррумпированность судебной системы на местах, мы по инструкции из Пекина от наших акционеров, выполним перерегистрацию компании в г. Киев, а также сделаем доклад в Посольство Китая, которое держит ситуацию на контроле", – резюмировал он.

Ранее компания обвинила СБУ и МВД в попытке рейдерской атаки. Генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявил, что компания может подать в суд на государство Украина за ограничение иностранного инвестора в доступе к правосудию.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.



По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт/час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств.



СМИ ранее сообщали, что за деятельностью ФК "Веста" стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.