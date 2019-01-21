Рейдерство на 5 миллионов: что известно об "отжатых" зданиях на Днепропетровщине

Прокуратура Днепропетровской области отчитывается о том, что разоблачила факт рейдерства недвижимости в регионе на сумму почти 5 миллионов гривен.

Как информирует пресс-служба ведомства, сотрудники органа вместе с полицейскими разоблачили факт "противоправного завладения имуществом государственного учреждения на сумму почти 5 миллионов гривен".

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По данным прокуратуры, гражданин, личность которого удалось установить, в сговоре с другими лицами, использовал поддельное решение суда, чтобы незаконно завладеть госимуществом.

Речь идет о нежилых помещениях общей площадью более 2,1 тысячи квадратных метров – именно их стоимость, по оценкам специалистов, составляет почти 5 миллионов гривен.

Как отмечают в прокуратуре, впоследствии эти здания были проданы третьим лицам.

16 января 2019 года мужчине, который провел эту миллионную сделку, сообщено о подозрении, а на все незаконно изъятое имущество наложен арест.

Известно, что здания принадлежали управлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.