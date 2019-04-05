Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных

Все чаще украинские служители Фемиды становятся участниками преступления. Следовательно у вас могут забрать вашу собственность, вы будете годами – и не факт что успешно – доказывать, что вас обманули, а главный виновник в лучшем случае отделается смешным штрафом.

Сделки с государственной собственностью

Еще в 2016 году Евгений Куренков работал в Дарницком районном суде Киева. Различные судебные дела годами лежали в кабинете без рассмотрения, поэтому люди нередко жаловались на его работу. Верховная рада даже несколько раз пыталась его уволить.

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Впоследствии его наконец уволили за нарушение присяги. Но через некоторое момент произошел неожиданный поворот – более 20 дел при авторстве Куренкова уже после его увольнения динамично начали появляться в судебном реестре. И все они касались изменения владельцев весьма недешевых объектов в Киеве.

Одно из решений Куренкова как раз касается дома на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная". Более двух тысяч квадратов здесь принадлежат государству и находятся на балансе Института педагогики Академии педагогических наук. Но полтора года назад в Институте неожиданно узнали о существовании решения Дарницкого суда. В нем четко указано: владельцем их квадратных метров признали никому неизвестное лицо.

Помещение, фигурирующее в деле

Но почему же так случилось? Это решение говорит нам что в 2010 году Институт педагогики якобы заказал ремонт в этих помещениях лица "Х". Ремонт сделали, а Институту выставили счет более чем на девять миллионов гривен. Только за ремонт никто не расплатился и в обмен на это Институт педагогики согласился отдать свои две тысячи с лишним квадратов в центре города. Однако есть одно "но". В Госучреждении тогда никакие ремонтные работы не заказывали и более того никогда не проводили.

Мы не заказывали ремонт, не видели чтобы его проводили. Мы даже провели у себя проверку, инвентаризацию. Но не нашли ни одного документа, который указывал бы на это,

– сказал юрист Института педагогики НАПН Андрей Сугоняко.

Да и с самим решением все не так просто. Его приняли еще в 2012 году, а вот в судебный реестр его почему-то занесли только в 2016. В Институте педагогики узнали начали разбираться как такое могло произойти. Юрист Института сообщил, что когда они обратились к Дарницкого суда, из частных бесед с работниками они выяснили, что этого гражданского дела вообще не существует.

Получается, что дело по которому Институт педагогики просто дарит свою недвижимость неизвестно кому даже не касалась ни объекта на улице Богдана Хмельницкого, ни самого Института. Из документов юриста Сугоняки можно увидеть, что лицо" Х", которое отсудило право собственности на Богдана Хмельницкого – это некий Ткаченко Александр Владимирович.

Судебное решение

Журналистка издания "Судебный репортер" обнаружила, что за решениями судьи Куренкова человек с аналогичным именем, как у господина Ткаченко, стал владельцем еще нескольких спорных домов на очень козырной земле.

И сценарий был одинаковый. Там также Ткаченко якобы делал ремонт, после которого с ним якобы не расплатились. Но больше всего шокирует то, что тот Ткаченко умер 15 лет назад.

Есть соответствующее решение суда, что мужчина который отремонтировал помещение, а впоследствии стал их владельцем, вроде бы умер в 2005 году,

– заметила журналист издания "Судебный репортер" Ирина Салий.

Зато Юрист Сугоняка отметил, что идентифицировать это лицо не удалось. Потому что не было ни паспорта, ни налогового номера. А значит, это мог быть любой с именем Ткаченко Александр Владимирович. А таких в Украине тысячи.

Юрист сообщил, что идентифицировать личность невозможно

Но в конце концов Институту педагогики нереально повезло. Ведь право собственности на эти помещения злоумышленники просто не успели оформить в реестре недвижимости. Поэтому юристы Института вовремя обратились к правоохранителям. Однако так повезло далеко не всем.

О других абсурдных решениях судьи Куренкова – смотрите далее в программе.