Мобильные группы Госпотребслужбы и правоохранители возьмутся за проверку работы развлекательных заведений в Киеве. Все из-за массовых нарушений и игнорирования карантинных мер в столице.

Проверки будут проходить как днем, так и ночью. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан изданию "РБК-Украина". К теме Один из самых дорогих клубов Киева "Аляска" игнорирует карантин: в СМИ показали видеодоказательство Почему будут проверять ночные клубы в Киеве Развлекательным заведениям, в частности, караоке и ночным клубам, после 22:00 работать запрещено. Сегодняшнее ослабление карантина в Киеве касается только заведений общественного питания.

Киевские ночные клубы регулярно нарушают карантинные меры. В мае мэр столицы Виталий Кличко назвал их работу "пиром во время чумы".

В соцсетях часто появляются видео и фото громких ночных гуляний в киевских развлекательных заведениях. Сами ночные клубы на своих страницах активно распространяют анонсы событий и шоу.

Президент Владимир Зеленский призвал соответствующие службы, включая полицию, усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах.

В полиции говорят, что только два украинских города четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00 – Харьков и Львов. К теме Ажиотаж в ночном клубе Харькова: о карантине там не слышали – видео Обратите внимание! В Киеве одна из худших ситуаций с коронавирусом

среди всех регионов страны – по состоянию на 6 июля уже зарегистрированы 5 602 случая COVID-19, 116 человек умерли.