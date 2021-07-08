Самолет пришлось заменить на резервный, потому что в него попала птица. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

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Самолет вылетел утром

Самолет авиакомпании Azurair, который должен был совершить рейс QU8312 Анталия – Одесса 7 июля в 11:30, вылетел утром 8 июля в 10:04.

Пассажиров этого рейса организованно доставили в аэропорт в 03:30 8 июля. В 04:40 пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками. В 08.30 их снабдили сэндвичами и напитками,

– рассказал дипломат.

Эмир Рустамов добавил, что никаких обращений от граждан о задержке рейса в консульство Украины в Анталии не поступало.

Однако ранее спикер МИД Олег Николенко отмечал, что один из пассажиров таки обратился на "горячую линию" Министерства из-за задержки.

Обратите внимание! Согласно онлайн-таблу полетов авиакомпании Azurair, в настоящее время задерживаются рейсы: Анталия – Запорожье;

Киев – Анталия;

Запорожье – Анталия;

Анталия – Киев.

Задержка рейсов в Анталию

В "Борисполе" 1 июля задержали 5 рейсов сообщением Киев – Анталия.

Причиной тогда называли отсутствие разрешений со стороны турецкой страны.

Кроме этого, задержали рейсы в Анталию из Одессы, Львова и Харькова.

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