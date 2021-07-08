Рейс Анталия – Одесса задержали более чем на 10 часов, – МИД
Источник:Укринформ
Украинские граждане в течение более 10 часов не могли вылететь из Турции. Рейс QU8312 Анталия – Одесса задержали по техническим причинам.
Самолет пришлось заменить на резервный, потому что в него попала птица. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.
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Самолет вылетел утром
Самолет авиакомпании Azurair, который должен был совершить рейс QU8312 Анталия – Одесса 7 июля в 11:30, вылетел утром 8 июля в 10:04.
Пассажиров этого рейса организованно доставили в аэропорт в 03:30 8 июля. В 04:40 пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками. В 08.30 их снабдили сэндвичами и напитками,
– рассказал дипломат.
Эмир Рустамов добавил, что никаких обращений от граждан о задержке рейса в консульство Украины в Анталии не поступало.
- Однако ранее спикер МИД Олег Николенко отмечал, что один из пассажиров таки обратился на "горячую линию" Министерства из-за задержки.
- Анталия – Запорожье;
- Киев – Анталия;
- Запорожье – Анталия;
- Анталия – Киев.
Задержка рейсов в Анталию
- В "Борисполе" 1 июля задержали 5 рейсов сообщением Киев – Анталия.
- Причиной тогда называли отсутствие разрешений со стороны турецкой страны.
- Кроме этого, задержали рейсы в Анталию из Одессы, Львова и Харькова.
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