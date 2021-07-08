Рейс Анталия – Одесса задержали более чем на 10 часов, – МИД

8 июля 2021 , 14:37
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Источник:

Укринформ

Украинские граждане в течение более 10 часов не могли вылететь из Турции. Рейс QU8312 Анталия – Одесса задержали по техническим причинам.

Самолет пришлось заменить на резервный, потому что в него попала птица. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

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Самолет вылетел утром

Самолет авиакомпании Azurair, который должен был совершить рейс QU8312 Анталия – Одесса 7 июля в 11:30, вылетел утром 8 июля в 10:04.

Пассажиров этого рейса организованно доставили в аэропорт в 03:30 8 июля. В 04:40 пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками. В 08.30 их снабдили сэндвичами и напитками,
– рассказал дипломат.

Эмир Рустамов добавил, что никаких обращений от граждан о задержке рейса в консульство Украины в Анталии не поступало.

  • Однако ранее спикер МИД Олег Николенко отмечал, что один из пассажиров таки обратился на "горячую линию" Министерства из-за задержки.
Обратите внимание! Согласно онлайн-таблу полетов авиакомпании Azurair, в настоящее время задерживаются рейсы:
  • Анталия – Запорожье;
  • Киев – Анталия;
  • Запорожье – Анталия;
  • Анталия – Киев.

Задержка рейсов в Анталию

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Автор: Олег Васьків