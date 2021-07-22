Самолет должен был вылететь в 21:05, но вылет перенесли 09:30 по киевскому времени. Об этом рассказала пассажир рейса Александра Буракова.

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Буракова рассказала, что контроль прошли нормально. Однако на сайте Харьковского аэропорта, рейс прилетает на час позже. Уже около 01:00 людям дали новые посадочные талоны и сообщили о неисправности самолета.

Должен был прилететь новый рейс

В аэропорту отметили, что за пассажирами прилетит новый борт из Киева. Он должен был прибыть около 06:00. Буракова подчеркнула, что в отеле пассажиров разместили на несколько часов только после жалоб. Начался бунт Утром на табло Харьковского аэропорта снова изменилось время прибытия рейса. Тогда, по словам пассажирки, начался небольшой "бунт". Александра рассказала, что удалось поспать 3 часа. Пассажиров покормили лишь раз – дали гамбургер. Среди пассажиров много мам с детьми, которые спали в аэропорту на железных креслах. Специальной еды для малышей тоже не предоставили,

– пожаловалась Александра. Кстати, другой самолет за пассажирами так и не прилетел, в Харьков они будут лететь тем, чем и должны были.

Рейс еще не вылетел

После посадки пассажиры ждали в самолете. Около 11:15 их вернули в терминал аэропорта Батуми.

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