В полиции Одесской области 24 каналу сообщили: решение снять скандальную пару с борта принял командир авиасудна. Инцидент произошел 17 июля.

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Сначала ссора возникла между стюардессой и женой хулигана. Он присоединился к спору и начал громко скандалить. Мужчина отказывался надевать маску. Женщина громко кричала в салоне, что "какая-то девочка не должна ей ничего указывать".

Полицейских пригласили на борт после того, как командир самолета принял решение о снятии этой пары с рейса. На видео слышны крики женщины, что она не пойдет ни под какую админответственность, потому что свою ответственность она выполнила перед людьми. Она утверждала, что боролась с коронавирусом, спасая людей.

У меня через полторы недели начинается новая волна. Я полтора года пи**ячила на этот ковид. Я спасала людей от ковида, я имею право отдохнуть,

– кричала одна из пассажирок.

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В итоге дебошира вывели из салона самолета. Люди аплодировали полиции и вслед хулигану кричали проклятия и ругань.

Сам дебошир бросил в пассажиров какими-то бумагами и со злостью вышел. Присоединилась ли к нему жена – информации нет. На нарушителя составили протокол по статье 173 Админкодекса – мелкое хулиганство.