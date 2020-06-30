Авиакомпания Wizz Air анонсировала два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице. Полеты планируют выполнять с 1 сентября 2020 года трижды в неделю.

Венгерский лоукост Wizz Air открывает новые рейсы из Украины в Чехию, сообщает Lowcostavaia.com.ua.

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Полеты на направлениях Киев – Пардубице и Львов – Пардубице запланированы с 1 сентября 2020 года трижды в неделю,

– говорится в сообщении.

Маршрут Киев – Пардубице – Киев

Вылет из Киева запланирован в 5:50, прилет в Пардубице в 7:05.

запланирован в 5:50, прилет в 7:05. Обратный рейс из Пардубице в 7:35, прилет в Киев в 10:50.

из Пардубице в 7:35, прилет в Киев в 10:50. Примерное время полета – 2 часа 15 минут.

Авиасообщение Львова и Пардубице

Вылет из Львова запланирован в 20:50, прилет в Пардубице в 22:05.

запланирован в 20:50, прилет в Пардубице в 22:05. На обратном пути из Пардубице будут вылетать в 22:35, прибытие в Киев в 1:50.

из Пардубице будут вылетать в 22:35, прибытие в Киев в 1:50. Примерное время полета – 2 часа 15 минут.

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Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Цена – от 579 гривен в одну сторону. Из Львова билеты доступны с 1 сентября, из Киева – с 5 сентября.



Билеты на рейсы из Киева в Пардубице и обратно / Скриншот из сайта Wizz Air



Билеты на рейсы из Львова в Пардубице и обратно / Скриншот из сайта Wizz Air