Wizz Air запускает новые рейсы из Львова и Киева в Чехию
Авиакомпания Wizz Air анонсировала два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице. Полеты планируют выполнять с 1 сентября 2020 года трижды в неделю.
Венгерский лоукост Wizz Air открывает новые рейсы из Украины в Чехию, сообщает Lowcostavaia.com.ua.
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Полеты на направлениях Киев – Пардубице и Львов – Пардубице запланированы с 1 сентября 2020 года трижды в неделю,
– говорится в сообщении.
Маршрут Киев – Пардубице – Киев
- Вылет из Киева запланирован в 5:50, прилет в Пардубице в 7:05.
- Обратный рейс из Пардубице в 7:35, прилет в Киев в 10:50.
- Примерное время полета – 2 часа 15 минут.
Авиасообщение Львова и Пардубице
- Вылет из Львова запланирован в 20:50, прилет в Пардубице в 22:05.
- На обратном пути из Пардубице будут вылетать в 22:35, прибытие в Киев в 1:50.
- Примерное время полета – 2 часа 15 минут.
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Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Цена – от 579 гривен в одну сторону. Из Львова билеты доступны с 1 сентября, из Киева – с 5 сентября.
Билеты на рейсы из Киева в Пардубице и обратно / Скриншот из сайта Wizz Air
Билеты на рейсы из Львова в Пардубице и обратно / Скриншот из сайта Wizz Air