Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии трех рейсов из Одессы в итальянские Рим, Милан и Болонью. Первые полеты запланированы на 29 марта 2021 года.

Информация о новых рейсах размещена на официальном сайте Wizz Air.

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Стоит напомнить, что Wizz Air из Одессы также летает в немецкий Берлин, польские Вроцлав, Гданьск и Катовице, словацкую Братиславу, а также венгерский Будапешт.

Рейсы в Рим

В Рим самолеты Wizz Air из Одессы будут летать в аэропорт Фьюмичино. Рейсы запланированы дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Цена билета в одну сторону – 1 169 гривен или 1 459 гривен. Хотя в продаже есть билеты и за 859 гривен.

Вылет из Одессы – в 17:00. В обратном направлении вылеты в те же дни в 19:10 по местному времени.



Цены на рейсы Одесса – Рим от Wizz Air / Скриншот

Рейсы в Милан

Рейсы из Одессы в Милане будет принимать аэропорт Мальпенса. Первый рейс – уже 29 марта 2021 года. Будут летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылеты из Одессы в 16:30. Сейчас на сайте доступны билеты от 579 гривен до 1 459 гривен.

Рейсы из Милана в Одессу – в те же дни в 12:05 по местному времени.



Цены на рейси Одесса – Милан от Wizz Air | Скриншот

Рейсы в Болонью

В Болонью рейсы будут выполнять дважды в неделю – во вторник и субботу. Вылетать самолет будет в 10:30, а уже в 12:05 по местному времени будет прибывать в Болонью. Поэтому в пути он пробудет 2 часа и 35 минут. В 12:35 самолет будет вылетать из Болоньи в Одессу в те же дни – вторник и субботу.

Первые билеты на этот рейс стоят 1 459 гривен. Хотя можно найти билеты и за 869 гривен.



Цены на рейсы Одесса – Болонья от Wizz Air / Скриншот