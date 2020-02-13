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      Рейсы Wizz Air из Одессы отменили: что делать пассажирам, которые уже приобрели билеты

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      Венгерский лоукостер временно не будет летать из Одессы / wizzair.com

      Популярная авиакомпания с дешевыми перелетами Wizz Air временно отменила полеты в Одессу и из Одессы. Речь идет о периоде с 24 марта по 8 июня 2020 года. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на рейсы между указанными датами, предложили не слишком удобную альтернативу.

      Официального сообщения на сайте авиакомпании об отмене рейсов из Одессы на более чем два месяца пока нет. Однако пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанный период, на электронную почту пришли соответствующие письма. 

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      Об этом пассажиры пишут в соцсетях на своих страницах и в группах, посвященных путешествиям. Главной причиной отмены полетов называют строительные работы в аэропорту Одессы (там возводят новую взлетно-посадочную полосу). 

      На сайте Wizz Air на странице заказа билетов в и из Одессы в период с 24 марта по 8 июня 2020 даты для бронирования действительно исчезли. 

      Одесса
      Для примера: рейс "Одесса – Берлин" / Скриншот сайта авиакомпании Wizz Air

      Одесса
      По этому же образцу – недоступны и остальные рейсы / Скриншот сайта авиакомпании Wizz Air

      Что делать пассажирам, которые уже приобрели билеты на этот период

      Тем, кто запланировал на эти даты путешествия, почтой сообщили об отмене рейсов. Авиакомпания предложила им альтернативу:

      • Или получить возврат денег, которые заплатили за билеты,
      • Или лететь из Киева (при наличии мест на рейсах в ближайшие даты). 

      Люди в соцсетях в комментариях к новости жалуются, что такая альтернатива не является удобной. Ведь:

      • Путешествие выйдет дороже, потому что нужно будет платить еще за дорогу в Киев и из Киева.
      • Мест на нужные даты всем желающим может не хватить.
      • Вылеты из Киева не подходят многим пассажирам, которые планировали несколько рейсов со стыковками. 

      Wizz Air, напомним, является крупнейшим лоукост-перевозчиком в Венгрии и одним из крупнейших в Европе. Компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

      Заметим, что из Одессы Wizz Air летает в польские города Вроцлав, Гданьск и Катовице, немецкому Берлина, а также в столице Венгрии и Словакии - Будапешт и Братиславу соответственно. 

      Одесса

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Wizz Air Отдых Транспорт авиация Новости Украины
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