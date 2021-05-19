Последнее такое социологическое исследование в Харькове проводил Киевский международный институт социологии. С 7 по 16 мая всего опросили 800 человек.

К теме Минимум две версии: кто может стать новым мэром Харькова

Выборы мэра Харькова: кто возглавляет рейтинг

  • Игорь Терехов – 27,6%
  • Михаил Добкин – 16,3%
  • Юлия Светличная – 11,5%
  • Евгений Мураев – 8,9%
  • Александр Фельдман – 5,3%
  • Сергей Притула – 1,6%
  • Абрамичев Олег – 1,0%
  • Анрий Лесик – 0,9%
  • Дмитрий Маринин – 0,1%
  • Другой – 2,5%

В то же время 1,3% испортили бы бюллетень, а 11,1% – затруднились ответить. Не пойдут на выборы 10,3% харьковчан.

У кого самый высокий антирейтинг

  • Михаил Добкин – 27,4%
  • Александр Фельдман – 22,4%
  • Юлия Светличная – 17,3%
  • Андрей Лесик – 14,9%
  • Абрамичев Олег – 14,3%
  • Евгений Мураев – 12,8%
  • Игорь Терехов – 12%
  • Дмитрий Маринин – 9,3%
  • Другой – 0,8%

По мнению большинства (42,3%), на выборах победит Терехов. Правда, почти 17% отдают предпочтение Добкину. Что касается других кандидатов, то на их победу меньше 5%.

Что еще известно о вышеуказанном опросе


Опрашивали людей методом личного интервью с использованием планшета (Computer-Assisted Personal Interviews, CAPI). Участие в исследовании принимали только жители Харькова, старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% – для показателей близких к 25%, 2,1% – для показателей близких к 10%, 1,6% – для показателей близких к 5%.