Последнее такое социологическое исследование в Харькове проводил Киевский международный институт социологии. С 7 по 16 мая всего опросили 800 человек.
К теме Минимум две версии: кто может стать новым мэром Харькова
Выборы мэра Харькова: кто возглавляет рейтинг
- Игорь Терехов – 27,6%
- Михаил Добкин – 16,3%
- Юлия Светличная – 11,5%
- Евгений Мураев – 8,9%
- Александр Фельдман – 5,3%
- Сергей Притула – 1,6%
- Абрамичев Олег – 1,0%
- Анрий Лесик – 0,9%
- Дмитрий Маринин – 0,1%
- Другой – 2,5%
В то же время 1,3% испортили бы бюллетень, а 11,1% – затруднились ответить. Не пойдут на выборы 10,3% харьковчан.
У кого самый высокий антирейтинг
- Михаил Добкин – 27,4%
- Александр Фельдман – 22,4%
- Юлия Светличная – 17,3%
- Андрей Лесик – 14,9%
- Абрамичев Олег – 14,3%
- Евгений Мураев – 12,8%
- Игорь Терехов – 12%
- Дмитрий Маринин – 9,3%
- Другой – 0,8%
По мнению большинства (42,3%), на выборах победит Терехов. Правда, почти 17% отдают предпочтение Добкину. Что касается других кандидатов, то на их победу меньше 5%.
Что еще известно о вышеуказанном опросе
Опрашивали людей методом личного интервью с использованием планшета (Computer-Assisted Personal Interviews, CAPI). Участие в исследовании принимали только жители Харькова, старше 18 лет.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% – для показателей близких к 25%, 2,1% – для показателей близких к 10%, 1,6% – для показателей близких к 5%.