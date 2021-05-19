Последнее такое социологическое исследование в Харькове проводил Киевский международный институт социологии. С 7 по 16 мая всего опросили 800 человек.

К теме Минимум две версии: кто может стать новым мэром Харькова

Выборы мэра Харькова: кто возглавляет рейтинг

Игорь Терехов – 27,6%

Михаил Добкин – 16,3%

Юлия Светличная – 11,5%

Евгений Мураев – 8,9%

Александр Фельдман – 5,3%

Сергей Притула – 1,6%

Абрамичев Олег – 1,0%

Анрий Лесик – 0,9%

Дмитрий Маринин – 0,1%

Другой – 2,5%

В то же время 1,3% испортили бы бюллетень, а 11,1% – затруднились ответить. Не пойдут на выборы 10,3% харьковчан.

У кого самый высокий антирейтинг

Михаил Добкин – 27,4%

Александр Фельдман – 22,4%

Юлия Светличная – 17,3%

Андрей Лесик – 14,9%

Абрамичев Олег – 14,3%

Евгений Мураев – 12,8%

Игорь Терехов – 12%

Дмитрий Маринин – 9,3%

Другой – 0,8%

По мнению большинства (42,3%), на выборах победит Терехов. Правда, почти 17% отдают предпочтение Добкину. Что касается других кандидатов, то на их победу меньше 5%.

Обратите внимание! Вскоре после победы на выборах 2020 года умер предыдущий глава Харькова Геннадий Кернес. Сегодня город фактически возглавляет Игорь Терехов. Его избрали секретарем горсовета в декабре 2020 года. Новые выборы в Харькове назначили на 31 октября.