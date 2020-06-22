Известная стартап-платформа и исследовательский центр StartupBlink исследовал экономический потенциал разных городов Украины. Какие места рейтинга заняли регионы Украины – читайте дальше.

StartupBlink стремится способствовать росту стартовых экосистем во всем мире, демонстрируя меньшие экосистемы, которые обычно не охватываются прессой и другими исследовательскими организациями. Именно поэтому организация ежегодно составляет рейтинг городов с экономическим потенциалом, сообщает Emerging Europe.

Важно Россия вошла в топ-10 наименее миролюбивых стран мира, Украина на 16-й позиции

Рейтинг экономического потенциала городов

1 место – Тбилиси (Грузия);

2 место – Львов ;

; 3 место – Киев и Харьков ; Кишинев (Молдова)

; Кишинев (Молдова) 4 место – Бухарест (Румыния);

5 место – Днепр ;

; 6 место – Гомель (Беларусь), Одесса, Ереван (Армения).

Рейтинг экономического потенциала городов / Фото Emerging Europe

В то же время в отчете Startup Blink Киев назвали лучшей экосистемой старта в Европе. Всего в исследовании приняли участие 1 000 городов по всему миру. Украинская столица оказалась на 32-й строчке.

Startup Blink оценивал города в соответствии с количеством стартапов и тем, насколько хорошо они стимулируют инновации и бизнес-среды.

Кроме того, Украина имеет наибольший пул ІТ-рабочей силы в Европе – более 16 тысяч ІТшников и 130 тысяч выпускников инженерии ежегодно.

Обратите внимание Названы самые комфортные города Украины: рейтинг

Что известно о StartupBlink