Рейтинг экономического потенциала городов Украины: Львов лидирует, Одесса отстает
Известная стартап-платформа и исследовательский центр StartupBlink исследовал экономический потенциал разных городов Украины. Какие места рейтинга заняли регионы Украины – читайте дальше.
StartupBlink стремится способствовать росту стартовых экосистем во всем мире, демонстрируя меньшие экосистемы, которые обычно не охватываются прессой и другими исследовательскими организациями. Именно поэтому организация ежегодно составляет рейтинг городов с экономическим потенциалом, сообщает Emerging Europe.
Важно Россия вошла в топ-10 наименее миролюбивых стран мира, Украина на 16-й позиции
Рейтинг экономического потенциала городов
- 1 место – Тбилиси (Грузия);
- 2 место – Львов;
- 3 место – Киев и Харьков; Кишинев (Молдова)
- 4 место – Бухарест (Румыния);
- 5 место – Днепр;
- 6 место – Гомель (Беларусь), Одесса, Ереван (Армения).
Рейтинг экономического потенциала городов / Фото Emerging Europe
В то же время в отчете Startup Blink Киев назвали лучшей экосистемой старта в Европе. Всего в исследовании приняли участие 1 000 городов по всему миру. Украинская столица оказалась на 32-й строчке.
Startup Blink оценивал города в соответствии с количеством стартапов и тем, насколько хорошо они стимулируют инновации и бизнес-среды.
Кроме того, Украина имеет наибольший пул ІТ-рабочей силы в Европе – более 16 тысяч ІТшников и 130 тысяч выпускников инженерии ежегодно.
Обратите внимание Названы самые комфортные города Украины: рейтинг
Что известно о StartupBlink
- Это проект, который олицетворяет в себе самую полную в мире интерактивную карту экосистем стартапов, инкубаторов и коворкингов, которая показывает их состояние по всему миру.
- Целью создания карты является развитие и объединение мирового стартап-сообщества. Она позволяет фильтровать стартапы по отрасли и расположению.