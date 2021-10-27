Рейтинги кандидатов в мэры Харькова: у кого наибольшие шансы заменить Кернеса

До выборов мэра Харькова остается меньше недели. Среди всех кандидатов на эту должность фаворитом является нынешний секретарь горсовета Игорь Терехов. Основным его оппонентом в борьбе будет экс-нардеп Михаил Добкин. А вот для других кандидатов прогнозы крайне неутешительные.

Опрашивали харьковчан относительно избирательных симпатий в начале октября. Участие в исследовании приняли жители Харькова, старше 18 лет.

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Рейтинг кандидатов в мэры Харькова

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 57,6%

("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 57,6% Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%

(самовыдвиженец) – 27,6% Александр Скорик ("Европейская Солидарность") – 3,6%

("Европейская Солидарность") – 3,6% Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 3,6%

(самовыдвиженец) – 3,6% Алина Мустафаева (самовыдвиженец) – 2,5%

(самовыдвиженец) – 2,5% Константин Немичев (самовыдвиженец) – 2,1%

(самовыдвиженец) – 2,1% Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 2,0%

("Партия Шария") – 2,0% Дмитрий Маринин (самовыдвиженец) – 0,5%

(самовыдвиженец) – 0,5% Виктор Величков (самовыдвиженец) – 0,1%

Следует отметить, одного из кандидатов Сергея Ряпова не указывали в этом списке. Это обусловлено тем, что его рейтинг на момент опроса был меньше, чем у Валерия Говорова и Николая Кукурикы (эти политики сняли свои кандидатуры).

Рейтинг доверия лидерам

Кроме этого, у горожан спросили, насколько и каким политикам они доверяют. Среди самых упоминаемых лиц были и 2 фаворита предвыборной гонки.

Сказали, что полностью доверяют Игорю Терехову 20% опрошенных, также 33% проголосовали "скорее доверяю". Выразили полное недоверие к его персоне 23 процента опрошенных.

А вот бывшему мэру Харькова Михаилу Добкину полностью доверяют меньше жителей города – лишь 9%. А сказали, что "скорее доверяют" – 24% опрошенных. Абсолютное недоверие к его фигуре, согласно результатам опроса, имеют 44% харьковчан.



Кому в Харькове среди кандидатов в мэры доверяют больше всего / Инфографика группы "Рейтинг"



Что известно об этом опросе

В течение 2 – 7 октября социологическая группа "Рейтинг" опросила 1 200 респондентов. Выборка исследования была репрезентативной по возрасту и полу.

Всех людей опрашивали в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Авторы отметили, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – то есть не более 2,8%.

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За кого харьковчане проголосуют на выборах мэра / Инфографика 24 канала