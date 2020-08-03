В Украине продолжается предвыборная кампания, а самая интересная борьба развернется в Киеве. Впрочем более чем за 2 месяца до выборов в рейтинге кандидатов лидирует действующий мэр Виталий Кличко. Его переизбрания хотят более трети киевлян.

Свежий опрос мнения киевлян относительно будущего местных выборов в Киеве провела социологическая группа "Рейтинг".

Интересно "Слуга народа" и "Европейская солидарность" лидируют: свежий рейтинг поддержки партий в Киеве

Кого из кандидатов поддерживают киевляне:

Виталий Кличко ("УДАР") – 37,5%;

Сергей Притула ("Голос") – 10,4%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 8,4%;

Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 8,1%;

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,8%;

Александр Попов (самовыдвижение) – 4,1%;

не определились – 8,5%.

Все остальные кандидаты набирают менее 4% голосов. Если же брать опрос среди всех, кто уже определился с выбором и намерен голосовать, то отрыв у Кличко составляет более 30% – 41,7% против 11,6% у Притулы, который идет вторым.

Вместе с тем в последние месяцы наблюдается рост рейтинга Сергея Притулы и Ирины Верещук. Впрочем у последней это, наверное, больше связано с тем, что "Слуга народа" определилась с единым кандидатом. Следовательно рейтинг Верещук – это в основном рейтинг политической силы, а не ее личный.

Еще весной вторым после Виталия Кличко шел Андрей Пальчевский. Его рейтинг остался примерно на том же уровне, но зато выросла поддержка конкурентов – Сергея Притула и Ирины Верещук.



Рейтинги кандидатов в мэры Киева / Инфографика группы "Рейтинг"

Опрос проведен группой "Рейтинг" в течение 26 – 27 июля среди жителей Киева путем телефонных интервью. Выборка составила 2 тысячи респондентов и является репрезентативной для аудитории от 18 лет.