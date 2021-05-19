Это исследование проводили с 7 по 16 мая. Всего в нем приняли участие 800 человек.

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За кого готовы голосовать харьковчане

Если бы выборы в горсовет Харькова прошли именно сейчас, то на них не пошли бы 6,9% респондентов. А среди тех, кто готов голосовать лидируют 10 партий:

"Блок Кернеса Успешный Харьков" – 35,3% всех респондентов и 45% тех, кто уже определился.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6% всех респондентов и 16,1% тех, кто уже определился.

Блок Светличной "Вместе!"– 8,5 % всех респондентов и 10,8% тех, кто уже определился.

"Слуга народа" – 6,3% всех респондентов 8,0% тех, кто уже определился.

Партия Шария – 5,5% всех респондентов 7,0% тех, кто уже определился.

"Европейская солидарность" – 4,0% всех респондентов 5,1% тех, кто уже определился.

"Наш Край" – 2,1% всех респондентов и 2,7% тех, кто уже определился.

"Батькивщина" – 1,9% всех респондентов и 2,4% тех, кто уже определился.

"Демсокира" – 0,6% всех респондентов и 0,8% тех, кто уже определился.

Партия пенсионеров Украины – 0,6% всех респондентов и 0,8% тех, кто уже определился.

За партию, которой нет в этом списке, готовы проголосовать 1,0% всех респондентов и 1,3% тех, кто уже определился. Отказался отвечать 1% людей, а не могут выбрать партию 13,4% опрошенных. Также есть те, кто хочет испортить бюллетень – 0,4% опрошенных.

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Социологическое исследование проводили в форме личного интервью с использованием планшета (Computer-Assisted Personal Interviews, CAPI). Его участниками были исключительно жители Харькова, которые старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% – для показателей близких к 25%, 2,1% – для показателей близких к 10%, 1,6% – для показателей близких к 5%.