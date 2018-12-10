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      Рейтинг "горячих" точек для инвестиций в недвижимость за рубежом в 2019-м

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      В каких городах за границей лучше всего инвестировать в недвижимость в 2019
      В каких городах за границей лучше всего инвестировать в недвижимость в 2019 / Getty images

      Специалисты по недвижимости составили список городов мира, которые демонстрируют экономический рост и пользуются популярностью среди иностранных инвесторов.

      Тройку лидеров в этом рейтинге сформировали три европейские столицы: Париж, Мадрид и Берлин.

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      Именно эти города в 2019-м, по данным аналитиков международной компании Knight Frank, будут "горячими" точками среди инвесторов, которые вкладывают в недвижимость.

      Специалисты прогнозируют, что в этих трех городах цены на недвижимость в следующем году могут вырасти на 5-10%.

      ринок нерухомості світу карта інвестиції 2019

      "Горячие" точки для иностранных инвестиций в недвижимость в 2019

      В то же время ограничения на иностранные покупки на рынках, которые обычно популярны среди иностранных инвесторов, таких как Новая Зеландия или Канада, скорее всего, в 2019-м также не потеряют популярности в перспективе.

      Ранее портал Global Property Guide опубликовал рейтинг стран и городов, где наиболее стремительно растут цены на жилую недвижимость.

      Теги: Новости недвижимости рейтинги Инвестиции Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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