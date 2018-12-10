Рейтинг "горячих" точек для инвестиций в недвижимость за рубежом в 2019-м

Специалисты по недвижимости составили список городов мира, которые демонстрируют экономический рост и пользуются популярностью среди иностранных инвесторов.

Тройку лидеров в этом рейтинге сформировали три европейские столицы: Париж, Мадрид и Берлин.

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Именно эти города в 2019-м, по данным аналитиков международной компании Knight Frank, будут "горячими" точками среди инвесторов, которые вкладывают в недвижимость.

Специалисты прогнозируют, что в этих трех городах цены на недвижимость в следующем году могут вырасти на 5-10%.

"Горячие" точки для иностранных инвестиций в недвижимость в 2019

В то же время ограничения на иностранные покупки на рынках, которые обычно популярны среди иностранных инвесторов, таких как Новая Зеландия или Канада, скорее всего, в 2019-м также не потеряют популярности в перспективе.

Ранее портал Global Property Guide опубликовал рейтинг стран и городов, где наиболее стремительно растут цены на жилую недвижимость.