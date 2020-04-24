Рейтинг Путина падает, – политолог из России откровенно рассказал о ситуации с COVID-19

В ряде стран мира ослабляют карантинные ограничения, ведь вспышка коронавируса там начинает идти на спад. Зато в России чуть ли не ежедневно фиксируют новые антирекорды по количеству зараженных COVID-19. Подробнее о ситуации там – читайте дальше.

Отложенные деньги были в лучшем случае лишь у трети россиян, остальные жили по принципу "от руки до рта" – что заработал, то съел. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Читайте также Россия не забывает об Украине, – эксперт назвал источники фейков про коронавирус

По его словам, проблем из-за коронавируса у россиян становится все больше, ведь зарплат нет. Участились также и случаи домашнего насилия. Однако ничего чрезвычайного или типично русского в этой ситуации нет, ведь сейчас ее переживает весь мир.

Рейтинг федеральных властей падает. Прежде всего – рейтинг Путина. Потому что к Собянину (мэру Москвы – 24 канал), например, относятся по-разному. Но он сейчас фигура №1, при чем на федеральном уровне. А Путин как-то "угаснул",

– отметил политолог.

Он пояснил, что ситуация в регионах России очень отличается. В Москве живет много людей, поэтому и фиксируют много случаев заражения коронавирусом. И все же там и денег больше, и медицинское обслуживание лучше, и руководство города значительно мобильнее.

Справка. В России по состоянию на 24 апреля официально подтвердили 68 тысяч 622 случая заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве и Подмосковье. Только за последние сутки в стране подтвердили 5 тысяч 849 случаев.

А вот в регионах, по словам политолога, ситуация хуже. Там люди "старой закваски", им важно отчитаться перед руководством. То есть преуменьшить настоящие цифры. Им нужно, чтобы все сидели дома и не высовывались.

"В Москве это все публично и довольно активно обсуждается, поэтому все более-менее удачно решается. Ведь идеальных решений нет нигде – ни в США, ни в Китае, ни в любой другой стране", – считает россиянин.

А вот в провинциях – некий "подземный пожар". Конечно, цифры фальшивые подают. Однако еще непонятно, настолько,

– подчеркнул Орешкин.

Он также объяснил, как подают информацию медиа, подконтрольные российской власти. В частности, отметил, что Кремль лишь определяет общее направление, а потом уже в меру своего таланта, возможностей и "отмороженности" разные люди придумывают разные вещи.

Российский политолог о ситуации в стране: смотрите видео

"Первые лица воздерживаются от такого рода суровых обобщений. Но активно кормят "фуфлом" о том, что вирус придумали американцы, чтобы затравить русских, или же китайцы – чтобы бороться с американцами", – отметил Орешкин.

И подчеркнул, что в информационном поле сейчас идет сумасшедший поток откровенных глупостей. Однако все же находятся люди, которые в них верят. Зато общее ощущение – словно врут все. По мнению политолога, именно этого российские власти и хотят достичь.

Она не хочет устанавливать единую правильную истину, как это было во времена СССР. А хочет засорить информационную площадку, чтобы люди не верили никому. Вот это и является стратегической целью – посеять хаос, подорвать доверие к любым источникам информации,

– заверил россиянин.

По его словам, ситуация с медицинским обеспечением в провинциях не слишком улучшились. Ведь нужно не только дать команду, но и выделить на это деньги и ресурсы. А даже если есть деньги, например, на маски, то их надо где-то купить, то привезти и не позволить, чтобы их украли.

"Эта система не является отработанной. Поэтому в Москве ситуация улучшается – там есть деньги, инфраструктура и навыки организационного управления сложными системами. А вот в провинциях этого нет", – пояснил политолог.

Обратите внимание Россия хочет отправить новый гумконвой в Украину: на этот раз для Киево-Печерской лавры

Он также отметил, что медики не молчат о ситуации, которая сложилась с COVID-19, пишут о ней. Однако, при этом, не очень активно себя позиционируют. Информацию журналистам они предоставляют обычно лишь на условиях анонимности.

Люди понимают, что ситуация не улучшается, но они не видят альтернативы и возможности ее увидеть нет. Поэтому появляется такая логика: "ну, у нас всегда было плохо. Везде плохо, в США вообще еще хуже". Хотя отношение к власти идет вниз, – добавил Орешкин.

Россиянин также пояснил, что Путину трудно далось решение перенести парад ко Дню победы. Недаром сейчас идут споры относительно того, когда закончилась Вторая мировая война.

Справка. Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. За соответствующий закон российские депутаты проголосовали еще 14 апреля. Теперь же президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.



Зато во всем мире днем завершения Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. Именно тогда был подписан формальный акт о безоговорочной капитуляции последнего активного союзника фашистской Германии – Японии.

"Проблема Путина заключается в том, что ему надо показать людям что-то позитивное, а такого нет. Поэтому и показывают "светлое прошлое". Единственное, что у власти сейчас есть за спиной – "великая победа". Мол, мы же все-таки победили, значит не зря живем", – отметил политолог.