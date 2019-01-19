Рейтинг самых популярных в Украине сайтов в 2018 году: "Вконтакте" входит в топ-список

Самым популярным в Украине сайтом по количеству посещений по состоянию на декабрь 2018 года был google.com. Кроме того, российская соцсеть "Вконтакте", которая относится к запрещенным ресурсам, до сих пор удерживается в ТОП-25 наиболее посещаемых сайтов.

Об этом говорится в сообщении исследовательской группы Kantar TNS CMeter.

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Согласно данным центра, сайт google.com по состоянию на декабрь 2018 года имеет охват свыше 22 миллиона 300 тысяч пользователей. Более того, в тройке лидеров также сайты видеохостинга Youtube и соцсети Facebook.

В 2018 году выросло количество интернет-пользователей в Украине. По данным Установочного исследования 2018, уже 70% украинцев пользуются интернетом (63% в 2017 г.). Увеличился также и время пребывания украинцев в сети Интернет – 82% пользователей каждый день подключаются к "глобальной паутины", 14% – раз в неделю или чаще, 4% – несколько раз в месяц и реже,

– отмечают интернет-исследователи.

Так выглядит список ТОП-20 самых посещаемых сайтов в Украине, по данным Kantar TNS CMeter.

Стоит добавить, что по данным TNS Kantar CMeter, среди запрещенных в 2017 году ресурсов только российская социальная сеть "Вконтакте" удерживается в ТОП-25 сайтов – 17-е место в декабре 2018 года против 10-го в декабре 2017 года.

Однако по данным исследования Украинской интернет-ассоциации (UIA), несмотря на запрет соцсеть "Вконтакте" заняла 5-е место в рейтинге самых популярных в Украине сайтов по состоянию на декабрь 2018 года.

Кроме того, в 10-ку самых популярных попали запрещенные российские сайты "Яндекс" и "Одноклассники". Все же тройку лидеров, как и в исследовании Kantar TNS CMeter, хранят Google, Youtube и Facebook.