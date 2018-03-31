Рейтинг самых зрелищных драк в голливудских фильмах

Американский мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых зрелищных драк в фильмах XXI века. В рейтинг вошли 21 боевая сцена из 19 кинолент.

Ключевыми критериями, по которым оценивались боевые сцены были зрелищность, реалистичность и хореография экранного поединка, говорится в Maxim.

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Рейтинг крупнейших драк в фильмах XXI века:

1. "Олдбой" (2003)

Смотрите трейлер к фильму "Олдбой"

2. "Рейд 2" (2014)

Смотрите трейлер к фильму "Рейд 2"

3. "Джон Уик" (2014)

Смотрите трейлер к фильму "Джон Уик"

4. "Взрывная блондинка" (2017)

Смотрите трейлер к фильму "Взрывная блондинка"

5. "Дедпул" (2016)

Смотрите трейлер к фильму "Дедпул"

6. "Убить Билла. Фильм 1" (2003)

Смотрите трейлер к фильму "Убить Билла. Фильм 1"

7. "Нокаут" (2011)

Смотрите трейлер к фильму "Нокаут"

8. "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (2000)

Смотрите трейлер к фильму "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"

9. "Форсаж 5" (2011)

Смотрите трейлер к фильму "Форсаж 5"

10. "Перевозщик" (2002)

Смотрите трейлер к фильму "Перевозщик"

11. "Порок на экспорт" (2007)

Смотрите трейлер к фильму "Порок на экспорт"

12. "Казино Рояль" (2006)

Смотрите трейлер к фильму "Казино Рояль"

13. "Гладиатор" (2000)

Смотрите трейлер к фильму "Гладиатор"

14. "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (2015)

Смотрите трейлер к фильму "Миссия невыполнима: Племя изгоев"

15. "Джон Уик" (2014)

Смотрите трейлер к фильму "Джон Уик"

16. "Честь дракона" (2005)

Смотрите трейлер к фильму "Честь дракона"

17. "Первый мститель: Другая война" (2014)

Смотрите трейлер к фильму "Первый мститель: Другая война"

18. "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди" (2004)

Смотрите трейлер к фильму "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди"

19. "Ультиматум Борна" (2007)

Смотрите трейлер к фильму "Ультиматум Борна"

20. "Взрывная блондинка" (2017)

Смотрите трейлер к фильму "Взрывная блондинка"

21. "Матрица: Перезагрузка" (2003)

Смотрите трейлер к фильму "Матрица: Перезагрузка"