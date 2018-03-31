Рейтинг самых зрелищных драк в голливудских фильмах
Американский мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых зрелищных драк в фильмах XXI века. В рейтинг вошли 21 боевая сцена из 19 кинолент.
Ключевыми критериями, по которым оценивались боевые сцены были зрелищность, реалистичность и хореография экранного поединка, говорится в Maxim.
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Рейтинг крупнейших драк в фильмах XXI века:
1. "Олдбой" (2003)
Смотрите трейлер к фильму "Олдбой"
2. "Рейд 2" (2014)
Смотрите трейлер к фильму "Рейд 2"
3. "Джон Уик" (2014)
Смотрите трейлер к фильму "Джон Уик"
4. "Взрывная блондинка" (2017)
Смотрите трейлер к фильму "Взрывная блондинка"
5. "Дедпул" (2016)
Смотрите трейлер к фильму "Дедпул"
6. "Убить Билла. Фильм 1" (2003)
Смотрите трейлер к фильму "Убить Билла. Фильм 1"
7. "Нокаут" (2011)
Смотрите трейлер к фильму "Нокаут"
8. "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (2000)
Смотрите трейлер к фильму "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"
9. "Форсаж 5" (2011)
Смотрите трейлер к фильму "Форсаж 5"
10. "Перевозщик" (2002)
Смотрите трейлер к фильму "Перевозщик"
11. "Порок на экспорт" (2007)
Смотрите трейлер к фильму "Порок на экспорт"
12. "Казино Рояль" (2006)
Смотрите трейлер к фильму "Казино Рояль"
13. "Гладиатор" (2000)
Смотрите трейлер к фильму "Гладиатор"
14. "Миссия невыполнима: Племя изгоев" (2015)
Смотрите трейлер к фильму "Миссия невыполнима: Племя изгоев"
15. "Джон Уик" (2014)
Смотрите трейлер к фильму "Джон Уик"
16. "Честь дракона" (2005)
Смотрите трейлер к фильму "Честь дракона"
17. "Первый мститель: Другая война" (2014)
Смотрите трейлер к фильму "Первый мститель: Другая война"
18. "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди" (2004)
Смотрите трейлер к фильму "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди"
19. "Ультиматум Борна" (2007)
Смотрите трейлер к фильму "Ультиматум Борна"
20. "Взрывная блондинка" (2017)
Смотрите трейлер к фильму "Взрывная блондинка"
21. "Матрица: Перезагрузка" (2003)
Смотрите трейлер к фильму "Матрица: Перезагрузка"