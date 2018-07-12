Рейтинг скорости интернета в мире: Украина уступает России, однако опережает Монако
В рейтинге стран по рейтингу скорости Украина продолжает находиться во второй половине первой сотни. Кроме того, за прошлый год она потеряла целых четыре позиции и сейчас находится на 58 строчке.
Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на данные ресурса Cable.co.uk.
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Отмечается, что средняя скорость интернета в Украине составляет 11,28 Мбит в секунду. Но по этому показателю Украина уступает России, Молдове, Польше, Сербии и Косово. К примеру, скорость в России составила 13,51 Мбит в секунду и эта страна занимает 47 позицию. Однако Украина опережает Монако, Турцию, Израиль, Грузию и Беларусь.
Лидером вышеупомянутого рейтинга уже второй год подряд стал Сингапур, где скорость составляет 60,39 Мбит в секунду, а компанию ему в первой тройке составили европейцы Швеция (46,00 Мбит / с) и Дания (43,99 Мбит / с).
В то же время США занимают 20 место, Канада – 33-Е, Австралия – 52-Е, а Китай разместился на 141-й позиции.
Заметим, что скорость здесь измеряли исключительно при доступе через роутер, не считая мобильный интернет.
Относительно показателей 2017 года, то Украина занимала 54 место в мире по средней скорости интернета в 8,18 Мгбит в секунду.
|Позиция в рейтинге
|Страна
|Средняя скорость загрузки
|Количество отдельных Ip-адресов
|Общее количество тестов
|Скорость загрузки HD-видео объемом 5 ГБ (час: мин: сек)
|1.
|Сингапур
|60,39
|128 458
|524 018
|00:11:18
|2.
|Швеция
|46,00
|79 844
|367 241
|00:14:50
|3.
|Дания
|43,99
|19 650
|150 529
|00:15:31
|4.
|Норвегия
|40,12
|12 282
|86 920
|00:17:01
|5.
|Румыния
|38,60
|58 274
|175 948
|00:17:41
|6.
|Бельгия
|36,71
|56 527
|174 249
|00:18:36
|7.
|Нидерланды
|35,95
|295 412
|1 247 694
|00:18:59
|8.
|Люксембург
|35,14
|3 667
|19 071
|00:19:26
|9.
|Венгрия
|34,01
|129 898
|352 745
|00:20:04
|10.
|Остров Джерси
|30,90
|1 107
|9 165
|00:22:06
|
.....
|.....
|.....
|.....
|.....
|.....
|53.
|Косово
|13,00
|39 882
|86 275
|00:52:31
|54.
|Остров Гернси
|11,58
|2 423
|9 755
|00:58:57
|55.
|Каймановые острова
|11,49
|927
|5 904
|00:59:25
|56.
|Тринидад и Тобаго
|11,37
|2 735
|23 752
|01:00:01
|57.
|Греция
|11,30
|76 100
|202 297
|01:00:24
|58.
|Украина
|11,28
|124 970
|491 121
|01:00:33
|59.
|Кипр
|11,10
|8 493
|35 147
|01:01:30
|60.
|Монако
|11,02
|349
|2 633
|01:01:55
К слову 1 июля мобильные операторы lifecell, Vodafone и "Киевстар" расширили зону покрытия мобильного интернета по технологии 4G в Украине.
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