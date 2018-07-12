Рейтинг скорости интернета в мире: Украина уступает России, однако опережает Монако

В рейтинге стран по рейтингу скорости Украина продолжает находиться во второй половине первой сотни. Кроме того, за прошлый год она потеряла целых четыре позиции и сейчас находится на 58 строчке.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на данные ресурса Cable.co.uk.

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Отмечается, что средняя скорость интернета в Украине составляет 11,28 Мбит в секунду. Но по этому показателю Украина уступает России, Молдове, Польше, Сербии и Косово. К примеру, скорость в России составила 13,51 Мбит в секунду и эта страна занимает 47 позицию. Однако Украина опережает Монако, Турцию, Израиль, Грузию и Беларусь.

Лидером вышеупомянутого рейтинга уже второй год подряд стал Сингапур, где скорость составляет 60,39 Мбит в секунду, а компанию ему в первой тройке составили европейцы Швеция (46,00 Мбит / с) и Дания (43,99 Мбит / с).

В то же время США занимают 20 место, Канада – 33-Е, Австралия – 52-Е, а Китай разместился на 141-й позиции.

Заметим, что скорость здесь измеряли исключительно при доступе через роутер, не считая мобильный интернет.

Относительно показателей 2017 года, то Украина занимала 54 место в мире по средней скорости интернета в 8,18 Мгбит в секунду.

Скорость интернета в мире Позиция в рейтинге Страна Средняя скорость загрузки Количество отдельных Ip-адресов Общее количество тестов Скорость загрузки HD-видео объемом 5 ГБ (час: мин: сек) 1. Сингапур 60,39 128 458 524 018 00:11:18 2. Швеция 46,00 79 844 367 241 00:14:50 3. Дания 43,99 19 650 150 529 00:15:31 4. Норвегия 40,12 12 282 86 920 00:17:01 5. Румыния 38,60 58 274 175 948 00:17:41 6. Бельгия 36,71 56 527 174 249 00:18:36 7. Нидерланды 35,95 295 412 1 247 694 00:18:59 8. Люксембург 35,14 3 667 19 071 00:19:26 9. Венгрия 34,01 129 898 352 745 00:20:04 10. Остров Джерси 30,90 1 107 9 165 00:22:06 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 53. Косово 13,00 39 882 86 275 00:52:31 54. Остров Гернси 11,58 2 423 9 755 00:58:57 55. Каймановые острова 11,49 927 5 904 00:59:25 56. Тринидад и Тобаго 11,37 2 735 23 752 01:00:01 57. Греция 11,30 76 100 202 297 01:00:24

58. Украина 11,28 124 970 491 121 01:00:33 59. Кипр 11,10 8 493 35 147 01:01:30 60. Монако 11,02 349 2 633 01:01:55