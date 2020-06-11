Политологи объясняют, почему Владимиру Зеленскому продолжают доверять, а Игоря Смешко снова стали больше поддерживать. Также эксперты рассказали, повлияют ли новые рейтинги на местные выборы в Украине.

Киевский международный институт социологии опубликовал новые рейтинги. Исследования показали, что украинцы все еще доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Он остается лидером среди политиков. Об этом шла речь на сайте 24 канала.

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Через год президентства Владимира Зеленского готовы поддержать 25,7%. Среди определившихся со своим выбором, поддержка действующего президента еще выше – 37,6% (именно этот показатель близок к возможным результатам выборов). Напомним, что в апреле прошлого года в первом туре за него отдали голоса 30% избирателей.

Рейтинг Зеленского: почему он остается высоким

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии для сайта 24 канала объяснил, что люди разделяют президента и его политическую силу, относятся к ним по-разному.

В Зеленского динамика лучше. Можно даже говорить, что он увеличил поддержку, если смотреть на процент определившихся с выбором, подчеркнул Игорь Рейтерович.



Игорь Рейтерович / Фото с его страницы в Facebook

Последние исследования показали, что у президента пока нет конкурента, который мог бы с ним посоревноваться. Причин здесь несколько, отметил политолог.

Во-первых, в значительной степени сохраняется инерция его избирателей. Те, кто голосовал за Зеленского год назад, еще лелеют надежды и готовы выдать ему новый кредит доверия на определенный период. Для неверия прошло мало времени,

– сказал Рейтерович.

Неудачи объясняют тем, что систему трудно сломать, а оппозиционные силы мешают это делать и кадров не хватает, отметил эксперт.

С ним соглашается политолог Олег Саакян. В комментарии для сайта 24 канала он сказал, что люди в Зеленском продолжают видеть того самого парня из народа, за которого голосовали.

Президент не разочаровал своего избирателя за этот период, подчеркнул политолог.



Рейтинг кандидатов в президенты Украины по данным КМИС / инфографика 24 канала

Вторая причина высокого рейтинга Зеленского – отсутствие адекватного оппонента, который бы имел невысокий антирейтинг.

В социологическом исследовании вместе с Зеленским были представлены политики старой генерации: Порошенко, Тимошенко, Бойко, Медведчук и другие. На их фоне президент сохраняет образ нового лица.

Именно на протестной волне, которая была направлена ​​против этих старых политиков, Зеленский одержал победу. Поэтому соответственно они воспринимаются по сравнению с президентом негативно,

– заявил Олег Саакян.

Политологи сходятся во мнении, что избиратели, которые разочаровались в партии Слуга народа, могут поддерживать Зеленского. По сравнению с ним, уровень доверия к этой политической силы существенно снизился.



Олег Саакян / Фото с его страницы в Facebook

Во время парламентских выборов "слуги" получили 43% голосов избирателей, сегодня их поддерживают 17%, согласно результатам соцопроса. Почти 28% среди тех, кто определился за кого бы проголосовал.

И хотя Слуга народа остается на первом месте, тенденция падения рейтинга партии будет сохраняться,

– убеждает Игорь Рейтерович.

Причиной падения политолог считает большое количество скандалов, в которые попадают "слуги". Он также подчеркнул, что среди тех, кто поддерживает эту партию на сегодняшний день, тоже большое количество инертных избирателей.

"Они называют Слугу народа, не видя альтернативы. А часть людей не признает, что ошиблась, голосуя за эту партию", – объясняет Рейтерович.

Третьей причиной сохранения рейтинга президента политолог считает успешную информационную поддержку. За все хорошое в стране отвечает Зеленский. Он уделяет много внимания именно таким вопросам, которые с одной стороны волнуют граждан, а с другой способны давать результаты. Все просчеты и скандалы не завязаны непосредственно на фигуре президента.

Рейтинг Смешко: почему он вырос

Игорь Смешко снова появился в списке тех, кто бы получил довольно высокую поддержку у избирателей. Его партия "Сила и Честь" имела бы неплохие шансы пройти в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в апреле 2020 года.



Общенациональный рейтинг партий на начало июня 2020 года / скриншот сайта КМИС

Политолог Олег Саакян объяснил, что на самом деле ничего удивительного в таком рейтинге нет. Смешко занимает нишу, которой в свое время пользовались Виктор Ющенко и Анатолий Гриценко – это некий консервативный, взвешенный дядя-государственник. Он является представителем старой политической элиты, но считается чистым.

Запрос на такого политика всегда присутствует в обществе, сказал Олег Саакян. С ним соглашается Игорь Рейтерович.

Смешко пытается играть роль альтернативы, не совсем нового лица, но как бы профессионального и порядочного, хоть со специфическим прошлым,

– подчеркнул политолог.

Также Рейтерович отмечает, что львиная доля рейтинга Смешко – это заслуга Дмитрия Гордона, который является его промоутером. Журналист, используя собственную информационную платформу и находясь на эфирах других СМИ, всегда рекламирует Игоря Смешко. Аудитория Гордона это и есть 4-6 процентов, которые время от времени появляются в партии Смешко.

Но как показали выборы, не все, кто готов был поддержать Смешко, пришли на выборы или же они все же проголосовали за другого кандидата.

Также шансы вернуться в парламент, если бы выборы состоялись в июне, имела бы Радикальная партия. А вот "Голос" уже мог и не пройти – рейтинг этой партии может продолжать падать после решения Святослава Вакарчука о сложении мандата.

Влияют ли эти рейтинги на местные выборы

Общенациональные рейтинги очень сильно будут отличаться от региональных, убежден Игорь Рейтерович.

Например, рейтинг Слуги народа в отдельных местах гораздо меньше, чем в целом в Украине. На местных выборах этой партии можно и не мечтать о такой безоговорочной победе, как это было на парламентских выборах, убеждает политолог.

Скорее всего борьба будет идти за места в советах и ​​возможность создать коалиционное большинство.

Очень многие регионы останутся под контролем оппозиционных сил. В больших городах Слуга народа не имеет реальных конкурентов действующим городским головам,

– сказал Рейтерович.

И если власть не будет использовать админресурс – если не будут заваливать уголовными делами и "сбивать" тем самым мэров крупных городов, "слугам" будет трудно одержать победу. К слову, мы видим много подобных дел – откапывают старые производства на городских голов или открывают новые.