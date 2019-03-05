19:49
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Река, что течет под улицами города: захватывающая история о львовской Полтве

      Сделано в Украине 48 Читати новину українською

      Ее не найти посреди улиц Львова, она не обозначена ни на одной карте, и, несмотря на это, она существует. Настоящая река, что называется Полтва, размещается прямо посреди центра города Льва.

      Более сотни лет назад река Полтва была украшением Львова, хотя специалисты утверждают, что и бедой.

      Украинцы создают эксклюзивные ковры, которые покупает принцесса Швеции: впечатляющие фото – читайте в программе "Сделано в Украине"

      Полтва ни была полноводной рекой, и все же иногда случались такие наводнения, что ее волны забирали с собой вырванные с корнем деревья, домашнюю мебель и даже домашних животных. Был еще один малоприятный фактор – поскольку город не имел отдельной канализации, в Полтву направляли все отходы и сточные канавы.

      Річка Полтва пролягає центром Львова
      Река Полтва проходит по центру Львова

      У львовян лопнуло терпение, потому появилось решение заковать реку в бетонный коллектор. Оказывается, в Европе эта практика не была новой. Необычная для украинцев технология уже давно была опробована немцами, поэтому львовяне не экспериментировали.

      Однако постройка укрепления растянулась на несколько десятков лет. В 1870 году в городе закрыли первые 15 километров реки. Но впоследствии строителям пришлось остановить работы. Вот-вот должна была начаться Первая мировая война, и городу уже было не до коллектора.

      Уже в 1920-м году львовские инженеры взялись с новым энтузиазмом.

      Після Першої світової війни будівництво колектора продовжили
      После Первой мировой войны строительство коллектора продолжили

      На время строительных работ русло направляли на несколько метров в сторону, а тем временем прокладывали путь для подвоза стройматериалов, укрепляли дно, возводили опоры и наконец подвозили бетономешалки. Скрепление коллектора было достаточно высоким.

      Вот фото – как коллектор выглядел на финальном этапе, когда река была накрытой, и как все было внутри.

      Колектор ззовні та зсередини
      Коллектор извне и изнутри

      В годы Второй мировой войны коллектор стал убежищем для состоятельной львовской семьи евреев. 16 человек больше года жили под землей. Позже эту историю спасения раскрыли в фильме "В темноте".

      Читайте также: Станислав Улям – львовянин, который стал одним из создателей термоядерной бомбы США

      Да, спрятанные под землю притоки со временем превращалась в дороги, а вокруг начали строить дома. Поэтому именно Полтве Львов обязан лабиринтами своих улочек.

      В общем протяженность канализационной системы Львова составляет 150 километров. И хотя река уже более века спрятана под бетонными стенами, львовяне продолжают мечтать о набережной.

      blog_ava
      Человек в полицейской форме застрелил водителя Mercedes в Киеве: фото и видео
      сегодня
      1618
      Теги: Новости Львова История Строительство Экология Сделано в Украине
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
      сегодня , 18:27 Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста
      68
      Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования
      сегодня , 18:03 Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования
      Євгенія Мазур 322
      Чому Порошенко звільнив Гладковського, або Розплата буде!
      сегодня , 17:36 Чому Порошенко звільнив Гладковського, або Розплата буде!
      Анатолій Кравчук 720
      Дебилы и шизофреники: Скандалы и курьезы с Ириной Фарион
      сегодня , 16:45 Дебилы и шизофреники: Скандалы и курьезы с Ириной Фарион
      6 5479
      Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      сегодня , 15:00 Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      Юрій Бутусов 1796
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук