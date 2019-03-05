Река, что течет под улицами города: захватывающая история о львовской Полтве

Ее не найти посреди улиц Львова, она не обозначена ни на одной карте, и, несмотря на это, она существует. Настоящая река, что называется Полтва, размещается прямо посреди центра города Льва.

Более сотни лет назад река Полтва была украшением Львова, хотя специалисты утверждают, что и бедой.

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Полтва ни была полноводной рекой, и все же иногда случались такие наводнения, что ее волны забирали с собой вырванные с корнем деревья, домашнюю мебель и даже домашних животных. Был еще один малоприятный фактор – поскольку город не имел отдельной канализации, в Полтву направляли все отходы и сточные канавы.



Река Полтва проходит по центру Львова

У львовян лопнуло терпение, потому появилось решение заковать реку в бетонный коллектор. Оказывается, в Европе эта практика не была новой. Необычная для украинцев технология уже давно была опробована немцами, поэтому львовяне не экспериментировали.

Однако постройка укрепления растянулась на несколько десятков лет. В 1870 году в городе закрыли первые 15 километров реки. Но впоследствии строителям пришлось остановить работы. Вот-вот должна была начаться Первая мировая война, и городу уже было не до коллектора.

Уже в 1920-м году львовские инженеры взялись с новым энтузиазмом.



После Первой мировой войны строительство коллектора продолжили

На время строительных работ русло направляли на несколько метров в сторону, а тем временем прокладывали путь для подвоза стройматериалов, укрепляли дно, возводили опоры и наконец подвозили бетономешалки. Скрепление коллектора было достаточно высоким.

Вот фото – как коллектор выглядел на финальном этапе, когда река была накрытой, и как все было внутри.



Коллектор извне и изнутри

В годы Второй мировой войны коллектор стал убежищем для состоятельной львовской семьи евреев. 16 человек больше года жили под землей. Позже эту историю спасения раскрыли в фильме "В темноте".

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Да, спрятанные под землю притоки со временем превращалась в дороги, а вокруг начали строить дома. Поэтому именно Полтве Львов обязан лабиринтами своих улочек.

В общем протяженность канализационной системы Львова составляет 150 километров. И хотя река уже более века спрятана под бетонными стенами, львовяне продолжают мечтать о набережной.