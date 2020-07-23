Специалисты сообщают, что этим летом в реке Днепр водится множество медуз и других морских обитателей. Среди них: рыба игла и бычки.

Появление морских жителей в водоемах Днепра свидетельствует о том, что река в катастрофическом состоянии, сообщает Информатор со ссылкой на главу Ассоциации рыбаков Украины Александра Чистякова.

Стоит знать Что делать, если ужалила медуза – важные советы

Медуз замечали в столичной акватории рядом с Верховной Радой, их обнаружили в Днепре в Черкасской и Запорожской областях.

Почему в Днепре поселились морские жители

По словам Чистякова, перегородив дамбами Днепр, реку лишили естественного течения. За эти годы в нем образовалась собственная экосистема, которая отличается от речной.

Во всех бедах древнейшей реки Европы виноват человек! По берегам стоят мегаполисы, металлургические, химические гиганты со своими сливами. Земельный и Водный Кодекс четко регламентируют расстояние природоохранной прибрежной территории, на которой категорически запрещена хозяйственная деятельность, кроме рекреации,

– рассказал специалист.

Он объяснил, что, несмотря на все эти правила, поля вплотную подошли к пресным водоемам, в результате чего все химические средства попадают прямо в воду. Следовательно, по дренажным каналам и малым рекам вся эта грязь попадает в главную реку Украины.



Рыба-игла в Днепре / Фото: Информатор

Кроме того, по словам главы ассоциации, все автомойки сбрасывают отходы в ливневки. Минуя очистные сооружения, грязная вода с автомобильными маслами, разнообразной химией, а особенно с фосфатами, попадает прямо в Днепр.

Это далеко не полная картина безобразного отношения к главной реке Украины, из которой пьет воду 2/3 ее населения. По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому состав воды изменился, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ обитателям морских лиманов,

– добавил Чистяков.

Откуда в реке появились медузы?

Мелкая медуза, обнаруженная в Днепре, называется Craspedacusta sowerbyi. Она несколько меньших размеров, но тоже имеет щупальца Это Амазонская пресноводная медуза родом из Китая, однако некоторое время считалось, что ее родина – Южная Америка.



Медуза, обнаруженная в Днепре / Фото: Информатор

Александр Чистяков сообщил, что еще несколько лет назад в реке можно было встретить единичные экземпляры, но в этом году их слишком много.

Интересно, что Амазонская пресноводная медуза совсем не свойственна экологии Украины. Вероятнее всего, в Днепр она попала из чьего-то аквариума.