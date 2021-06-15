В реке обнаружили ротавирус: где опасно купаться в Харьковской области

В реке Берестова на Харьковщине обнаружили ротавирусную инфекцию. Купание там теперь считают опасным. Однако полностью не запретили.
Об этом сообщили 14 июня. Пробы воды брали на общественных пляжах села Красноград и поселка Зачепиловка.
К теме Химическое загрязнение питьевой воды в городах Одесской области: где обнаружили опасность
Больше об опасности
- Анализ показал, что в воде реки выявлен антиген ротавирусов.
- Это свидетельствует о наличии возбудителя ротавирусной инфекции.
- Поэтому учреждение решило призвать людей там ни купаться.
- Это не рекомендуется делать, во избежания вспышки заболевания среди населения региона.
- Также Лабораторный центр прикрепил к публикации карту мест, где опасно купаться.
- Она систематически обновляется, поскольку анализы воды в водоемах проводят постоянно.
Где рекомендовано купаться на Харьковщине / Карта google
Почему там опасно купаться
Ротавирусная инфекция – болезнь вирусного происхождения, вызывает тяжелую диарею. Это заболевание часто вызывает тяжелую диарею у детей.
У новорожденных она нередко приводит к летальному исходу.
Обратите внимание! В Старом Селе на Львовщине 27 мая утонул 15-летний подросток. Он пошел плавать на озеро вместе со своими друзьями. Подростки пытались его спасти, но им это не удалось.
Данные взяты из "Википедии".