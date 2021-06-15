В реке обнаружили ротавирус: где опасно купаться в Харьковской области

В реке Берестова на Харьковщине обнаружили ротавирусную инфекцию. Купание там теперь считают опасным. Однако полностью не запретили.

Об этом сообщили 14 июня. Пробы воды брали на общественных пляжах села Красноград и поселка Зачепиловка.

К теме Химическое загрязнение питьевой воды в городах Одесской области: где обнаружили опасность

Больше об опасности

Анализ показал, что в воде реки выявлен антиген ротавирусов.

Это свидетельствует о наличии возбудителя ротавирусной инфекции.

Поэтому учреждение решило призвать людей там ни купаться.

Это не рекомендуется делать, во избежания вспышки заболевания среди населения региона.

Также Лабораторный центр прикрепил к публикации карту мест, где опасно купаться.

Она систематически обновляется, поскольку анализы воды в водоемах проводят постоянно.

Где рекомендовано купаться на Харьковщине / Карта google

Почему там опасно купаться

Ротавирусная инфекция – болезнь вирусного происхождения, вызывает тяжелую диарею. Это заболевание часто вызывает тяжелую диарею у детей.

У новорожденных она нередко приводит к летальному исходу.



Данные взяты из "Википедии".