Реки вместо улиц и плавучие машины: во Львове бушевала ужасная непогода – фото, видео
Днем 17 августа мощный ливень наделал немало вреда во Львове. Отдельные улицы превратились в полноводные реки.
Проливной дождь, который длился более часа после обеда в пятницу, подтопил немало улиц, как в центре города, так и на окраинах.
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Очевидцы делятся в соцсетях невероятными кадрами, на что стихия превратила город за считанные минуты.
Днем 17 августа Львов затопило
Непогода во Львове 17 августа/24 Канал
Ливень во Львове 17 августа/24 Канал
Львов затопило
Смотрите видео непогоды во Львове днем 17 августа:
Из-за сильной непогоды в городе временно приостановили движение городских трамваев и троллейбусов.
Коммунальщики пытаются оперативно ликвидировать все последствия непогоды.
Накануне в ночь на 16 августа мощная непогода бушевала в Киеве.