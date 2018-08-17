Реки вместо улиц и плавучие машины: во Львове бушевала ужасная непогода – фото, видео

Днем 17 августа мощный ливень наделал немало вреда во Львове. Отдельные улицы превратились в полноводные реки.

Проливной дождь, который длился более часа после обеда в пятницу, подтопил немало улиц, как в центре города, так и на окраинах.

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Очевидцы делятся в соцсетях невероятными кадрами, на что стихия превратила город за считанные минуты.



Днем 17 августа Львов затопило

Непогода во Львове 17 августа/24 Канал



Ливень во Львове 17 августа/24 Канал





Львов затопило

Смотрите видео непогоды во Львове днем 17 августа:

Из-за сильной непогоды в городе временно приостановили движение городских трамваев и троллейбусов.

Коммунальщики пытаются оперативно ликвидировать все последствия непогоды.

Накануне в ночь на 16 августа мощная непогода бушевала в Киеве.