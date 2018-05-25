Реклама "Газпрома" будет на НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов

Киев не удастся полностью очистить от рекламы российского "Газпрома" во время финала Лиги чемпионов. Во время самого матча логотип компании будет на самом стадионе.

Причина в том, что УЕФА не может убрать эту рекламу, ведь «Газпром» является одним из спонсоров Лиги чемпионов. Следовательно, в контракте прописано наличие такой рекламы во время матчей. Об этом сообщает "Укринформ" по итогам встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова и исполнительного директора УЕФА Мартина Каллена.

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По словам Жданова, в УЕФА заверили, что понимают ситуацию, и если убрать эту символику на территории Киева была возможность, то со стадионами сложнее - это прописано в контракте.

"Это невозможно, как мне сказали. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков", – отметил министр.

Напомним, в Киеве в фан-зоне была размещена реклама российского "Газпрома", что возмутило украинцев. Однако впоследствии эту рекламу убрали с улиц столицы. И на финале женской Лиги чемпионов рекламные баннеры "Газпрома" присутствовали.