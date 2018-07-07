Реклама российского "Газпрома" будет на украинских стадионах

Российский "Газпром" и впредь будет спонсором Лиги Чемпионов. Компания заключила новое соглашение с УЕФА. Поэтому на украинских стадионах во время матчей тоже будет их реклама.

Спонсорский контракт на три сезона 2018-2020 годов обойдется россиянам в 210,63 миллионов евро, сообщает российский "Интерафакс".

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Стоит отметить, что "Газпром" является спонсором Лиги Чемпионов (а также Суперкубка УЕФА) с 2012 года. Накануне финала Лиги Чемпионов в Киеве в на улицах украинской столицы была размещена реклама компании из страны-оккупанта. Впоследствии, после обращения киевской власти, рекламу "Газпрома" убрали с улиц города, однако на стадионе "Динамо" и НСК "Олимпийский" во время матчей финалов женской и мужской Лиги Чемпионов она все равно была.

К слову, в нынешней Лиге Чемпионов примут участие сразу два украинских клуба. Донецкий "Шахтер" начнет выступления сразу с групповой стадии и проведет шесть матчей (три – в Харькове). Киевское "Динамо" же сначала будет играть матчи квалификации. Следовательно, реклама "Газпрома" и в дальнейшем будет на украинских стадионах.