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Рекламщики предыдущего руководства "Интерсити" лишили "Укрзализныцю" дохода на 18 000 000 гривен

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"Интерсити"
"Интерсити" / ukranews.com

"Украинская железнодорожная скоростная компания", которая осуществляет перевозки пассажиров скоростными поездами "Интерсити", недополучила 18 млн гривен из-за прежних договоров на размещение рекламы.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте "Апостроф".

Как сообщает издание, филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" ПАО "Укрзализныця" подписало еще в 2015 году договора на размещение рекламы и выпуск бортового журнала с компаниями "Ай Ком" и "Офисер". "После завершения срока действия договоров с этими компаниями 30.06.2018 года был заключен новый договор на размещение рекламы на срок, достаточный для подготовки нового конкурса по выбору постоянного контрагента. Экономическая целесообразность нового договора почти в три раза превышает эффективность предыдущих", – цитирует издание "Апостроф" ответ УЗШК на информационный запрос общественной организации.

В материале отмечают, что в июне-июле 2018 года филиала "УЗШК" ПАО "Укрзализныця" удалось в 2,4 раза увеличить доход от передачи прав на размещение рекламы и публикации бортового журнала новом контрагенту. Договор с новым контрагентом был оформлен на период до проведения открытого конкурса. УЗШК готовит к проведению конкурс на определение контрагента по рекламе в течение июля 2018 года. Если среднемесячная сумма поступлений от "Ай Ком" и "Офисер" составляла 336,4 тыс. грн, то сейчас УЗШК получает 820 тыс. грн в месяц.

Как ранее сообщалось, по информации "Следствие.Инфо", компания "Ай Ком", которая по договору предоставляла услуги по размещению рекламы на видеомониторах в поездах "Интерсити", связана с окружением бизнесмена из Партии регионов Бориса Колесникова. В издании также сообщили, что не нашли подтверждения озвученных компанией "Ай Ком" данных об открытом конкурсе, в результате которого и был заключен договор с УЗШК в 2015 году. Также есть информация, что основатель обеих компаний ( "Ай Ком" и "Офисер") – Константин Баскин, помощник экс-регионала Александра Заца, который связан с Борисом Колесниковым.

Теги: Деньги Укрзализниця Финансы
Источник: 24 Канал
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