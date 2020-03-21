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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      Рекомендации Китая: Кличко не исключает более жесткие запреты в Киеве

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      Городской голова Киева Виталий Кличко допускает усиление мер карантина, если количество больных коронавирусом будет расти. Он изучает китайский опыт и отталкиваться от этого.

      Об этом мэр Киева заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Кличко сказал, что нужно "не проспать момент, который европейцы проспали", в частности, в Италии и Испании.

      Советуем ознакомиться Чрезвычайная ситуация в Киеве: что известно

      Будем дальше двигаться для того, чтобы использовать опыт Китая. Давайте будем учиться на ошибках, которые были совершены и в Китае, и в той же Италии. Для того, чтобы эти ошибки не повторять,
      – заявил Кличко.

      Мэр Киева заверил, что власть делает все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

      Что известно об ограничениях в Киеве из-за карантина

      • В Киеве 20 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса в Украине. Такое решение принял Кабинет Министров.
      • Режим чрезвычайной ситуации ввели в Киевской области 18 марта. Столицу опередили Буковина и Житомирщина. Там режим чрезвычайной ситуации ввели еще раньше.
      • В Киеве также закрыто метро. По предварительной информации, оно не будет работать до 17 апреля.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля, но может быть продлен.
      • Также государство закрыло свои границы для иностранцев и с 16 марта прекратила международное авиа-  и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?
      Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

      карантин
      Что запрещено в Украине в период карантинных мероприятий / инфографика 24 канала

      Коронавирус в Италии 20 марта 2020 года
      20 марта
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Транспорт Метро Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко
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