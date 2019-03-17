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      Реконструкция Шулявского моста: из-за прихоти нардепа снесут цех завода

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      Шулявский мост в Киеве от 17 марта на реконструкции. Городской транспорт будет ходить по прилегающим улицам. В общем, ремонтные работы продлятся почти полтора года.

      Шулявский мост построили 55 лет назад. За это время он настолько износился, что в феврале 2017 года от него начали отваливаться куски.

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      Тогда передвигаться по мосту запретили грузовикам. А чтобы он совсем не развалился, установили дополнительные укрепляющие конструкции.

      Ремонтні роботи на Шулявському мосту

      Ремонтные работы на Шулявском мосту

      Что будет вместо старого "уставшего" Шулявского моста

      В общем, было несколько проектов реконструкции. Киевляне поддержали тот, который предусматривал трехуровневую развязку с реверсным кольцом и сохранение здания пятого цеха завода "Большевик".

      Однако КГГА проигнорировала мнение общественности и отдала предпочтение второму варианту, подрядчиком которого является фирма, связанная с народным депутатом Максимом Микитасем. Утвержденный проект предусматривает снос цеха и меньшую пропускную способность моста. Стоит это 830 миллионов гривен.

      Проект Шулявського мосту

      Проект Шулявского моста

      Как объехать Шулявский мост схема

      • Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Гетьмана будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.

      • Относительно движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана, Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом.

      • На путях объезда предусмотрено организацию одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

      • Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко – конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

      Схема об'їзду Шулявського мосту

      Схема объезда Шулявского моста

      До конца года в мэрии планируют завершить строительство нового путепровода. После этого займутся благоустройством – озеленением, прокладкой велодорожек и ремонтом подземных переходов.

      Почему закрывают Шулявский мост?
      Он уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Обещания о его реконструкции киевляне слышали от трех мэров, однако даже после его частичного обвала в 2017 году ремонтные работы до сих пор так и не начали. С тех пор мост стоял на подпорках, отдельные элементы моста были в неработоспособном состоянии. Грузовым автомобилям въезд на мост было запрещено, и несмотря на это они все равно иногда на него заезжали. Эксперты убеждали, что мост мог не выдержать такой нагрузки.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Реконструкция Строительство Новости Киева Шулявский мост КГГА Ремонт
      Источник: 24 Канал
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