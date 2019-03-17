Реконструкция Шулявского моста: из-за прихоти нардепа снесут цех завода

Шулявский мост в Киеве от 17 марта на реконструкции. Городской транспорт будет ходить по прилегающим улицам. В общем, ремонтные работы продлятся почти полтора года.

Шулявский мост построили 55 лет назад. За это время он настолько износился, что в феврале 2017 года от него начали отваливаться куски.

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Тогда передвигаться по мосту запретили грузовикам. А чтобы он совсем не развалился, установили дополнительные укрепляющие конструкции.

Ремонтные работы на Шулявском мосту

Что будет вместо старого "уставшего" Шулявского моста

В общем, было несколько проектов реконструкции. Киевляне поддержали тот, который предусматривал трехуровневую развязку с реверсным кольцом и сохранение здания пятого цеха завода "Большевик".

Однако КГГА проигнорировала мнение общественности и отдала предпочтение второму варианту, подрядчиком которого является фирма, связанная с народным депутатом Максимом Микитасем. Утвержденный проект предусматривает снос цеха и меньшую пропускную способность моста. Стоит это 830 миллионов гривен.

Проект Шулявского моста

Как объехать Шулявский мост схема

• Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Гетьмана будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.



• Относительно движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана, Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом.



• На путях объезда предусмотрено организацию одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.



• Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко – конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

Схема объезда Шулявского моста

До конца года в мэрии планируют завершить строительство нового путепровода. После этого займутся благоустройством – озеленением, прокладкой велодорожек и ремонтом подземных переходов.

Почему закрывают Шулявский мост?

Он уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Обещания о его реконструкции киевляне слышали от трех мэров, однако даже после его частичного обвала в 2017 году ремонтные работы до сих пор так и не начали. С тех пор мост стоял на подпорках, отдельные элементы моста были в неработоспособном состоянии. Грузовым автомобилям въезд на мост было запрещено, и несмотря на это они все равно иногда на него заезжали. Эксперты убеждали, что мост мог не выдержать такой нагрузки.