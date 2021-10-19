Провакцинировать такое количество людей за день было совсем нелегко. Об этом сообщил заместитель мэра и директор департамента здравоохранения Андрей Бабский 18 октября.
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Андрей Бабский поражен таким количеством желающих вакцинироваться. Он благодарит людей, которые решили сделать прививку и таким образом уберечься от болезни.
Также чиновник благодарит врачей, которые смогли провакцинировать аж 9 500 человек.
Особенно спасибо нашим вакцинаторам! Они – невероятные и лучшие. И потрудились на славу. В конце концов, как всегда. Давайте их поблагодарим и выразим уважение!
– написал Андрей Бабский.
Ограничения в различных зонах карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала