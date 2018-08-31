Рекорд для Xiaomi: первую партию смартфона Pocо F1 раскупили на 5 минут

Новый смартфон Xiaomi Pocophone F1 уже поступил в продажу. И похоже новинка имеет успех. Первую партию смартфона раскупили всего за 5 минут.

Об этом пишет издание gizmochina.



Так, первая партия PocoF1 составляла примерно 80 000 – 90 000 устройств. как сообщили в компании, это самая большая и быстрая продажа флагмана в истории онлайн-магазина Flipkart.

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Всего было продано смартфонов на 28 миллионов долларов.



Как известно, Poco F1 стал самым дешевым флагманом на рынке, работающим на топовом процессоре Snapdragon 845. В Украине этот смартфон будет стоит 10 999 гривен. Сейчас доступен предварительный заказ модели.

#POCOF1: thank you all for a fantastic response to the first sale!



We're happy to announce that we generated ₹200+ cr in less than 5 minutes today, making this the BIGGEST & FASTEST flagship sale ever on @Flipkart!



Thank you, Masters Of Speed. Next sale is on 5th September! pic.twitter.com/cydGtGjlb6 — POCO India (@IndiaPOCO) 29 августа 2018 г.

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