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Рекорд для Xiaomi: первую партию смартфона Pocо F1 раскупили на 5 минут

114 Читати новину українською
Pocо F1 раскупили на 5 минут
Pocо F1 раскупили на 5 минут / itc.ua

Новый смартфон Xiaomi Pocophone F1 уже поступил в продажу. И похоже новинка имеет успех. Первую партию смартфона раскупили всего за 5 минут.

Об этом пишет издание gizmochina.

Так, первая партия PocoF1 составляла примерно 80 000 – 90 000 устройств. как сообщили в компании, это самая большая и быстрая продажа флагмана в истории онлайн-магазина Flipkart.

Читайте также: Новый смартфон Xiaomi Poco F1 в Украине уже можно заказать со скидкой

Всего было продано смартфонов на 28 миллионов долларов.

Как известно, Poco F1 стал самым дешевым флагманом на рынке, работающим на топовом процессоре Snapdragon 845. В Украине этот смартфон будет стоит 10 999 гривен. Сейчас доступен предварительный заказ модели.

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Теги: Техно Poco Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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