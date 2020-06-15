Рекордная взятка в 6 миллионов долларов: суд взял под стражу второго фигуранта дела
Руководству НАБУ и САП 12 июня пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов. В причастности к коррупции подозревают трех человек. 15 июня суд взял под стражу второго фигуранта дела – заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко. Его арестовали на два месяца с правом выйти под залог.
Высший антикоррупционный суд 15 июня принял решение об аресте первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, сообщает "Радио Свобода".
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Согласно решению, Иляшенко будет находиться под стражей в течение 60 суток, то есть до 10 августа включительно.
Суд также определил альтернативную меру пресечения – подозреваемый может внести залог в размере 84 миллионов 80 тысяч гривен.
Если Иляшенко внесет залог, он будет вынужден придерживаться таких обязанностей:
- прибывать к следователю по вызову;
- не покидать пределы Киева без разрешения следователя или прокурора;
- носить электронный браслет.
К слову, накануне фигуранта дела уволили с занимаемой должности.
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Что известно о других подозреваемых
- 14 июня ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Как альтернативу ему определили залог в 40,3 миллиона гривен.
- Третий из задержанных фигурантов – бывший руководитель одного из департаментов ДФС Украины. Его в САП называли "доверенным лицом экс-министра экологии". Сейчас имя и фамилию его не обнародуют. Однако 14 июня его адвокат заявил, что у его подзащитного диагностировали коронавирус.
Коррупция в 6 миллионов долларов: главное
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен принадлежать посредникам.
- Взятку пытались дать за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банка".
- Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
- В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, это не имеет отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.