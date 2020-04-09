Рекордная безработица в США: каждый 10 американец потерял работу из-за коронавируса

От начала пандемии коронавируса около 17 миллионов граждан США обратились за пособием по безработице. Сокращение рынка труда стало рекордным за все время наблюдений.

Лише за останній тиждень за допомогою звернулися 6,6 мільйона людей. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на оприлюднені дані американського Міністерства праці.

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Що відомо про безробіття у США через пандемію коронавірусу

Станом на квітень 2020 року вже 48 американських штатів закрили другорядні підприємства . Через втрату доходів ресторани, готелі, торгові центри, чимало малих бізнесів були змушені звільнити мільйони людей.

. Через втрату доходів ресторани, готелі, торгові центри, чимало малих бізнесів були змушені звільнити мільйони людей. Скорочення ринку праці вже стало рекордним за весь час статистичних спостережень, які проводяться з 1948 року.

На початку травня рівень безробіття у США може сягнути 15% .

. У Morgan Stanley підрахували, що протягом останнього тижня березня роздрібна торгівля непродовольчими товарами в США скоротилася на 97% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Пасажиропотік в аеропортах впав на 95%. Доходи готелів обвалилися на 80% .

. За прогнозами інших аналітиків, раптова зупинка значної частини економіки в другому кварталі призведе до скорочення ВВП США на 30%, незважаючи на 2,2 трильйона доларів допомоги, виділених урядом США.

Ці гроші, зокрема, передбачають виплату безробітним 600 доларів в тиждень , що еквівалентно 15 доларам за годину за 40-годинний робочий день. Платити ці гроші будуть до чотирьох місяців.Це повинно допомогти багатьом працівникам з низькими доходами пережити гостру фазу кризи і навіть підвищити свою купівельну спроможність і підтримати тим самим економіку.

, що еквівалентно 15 доларам за годину за 40-годинний робочий день. Платити ці гроші будуть до чотирьох місяців.Це повинно допомогти багатьом працівникам з низькими доходами пережити гостру фазу кризи і навіть підвищити свою купівельну спроможність і підтримати тим самим економіку. Претендувати на гроші від уряду тепер можуть також самозайняті особи та фрілансери, наприклад, водії Uber і Lyft.

Зверніть увагу! Станом на 9 квітня жертвами коронавірусу у США стали вже 14 817 людей. За останню добу померли 1973 людей. Це абсолютний антирекорд не лише у США, а у світі загалом за весь час пандемії. Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 432 132.