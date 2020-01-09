Рекордное уменьшение инфляции: как менялись цены на товары и услуги в 2019 году

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1%. Показатель является самым низким за последние 7 лет.

Для сравнения: в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году – 13,7%, в 2016 году – 12,4%, а в 2015 году – 43,3%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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В декабре 2019 года цены уменьшились на 0,2% по сравнению с ноябрем. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков почти не изменились. При этом на 2,4-0,5% дешевле стали мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыба, макаронные изделия.

В целом размер инфляции в 2019 году оказался меньше уровня, установленного Нацбанком (5%). А это значит, что НБУ может существенно снизить размер учетной ставки во время очередного заседания, которое запланировано на конец января 2020 года.

Как изменились цены на товары и услуги в 2019 году

Пищевые продукты подорожали на 4,8% : больше всего выросли цены на фрукты – на 18,8%, хлеб – на 9,7%, сыр – на 7,7%. В то же время яйца подешевели на 14,6%, а подсолнечное масло – на 1,4%.

: больше всего выросли цены на фрукты – на 18,8%, хлеб – на 9,7%, сыр – на 7,7%. В то же время яйца подешевели на 14,6%, а подсолнечное масло – на 1,4%. Алкогольные и табачные изделия за год подорожали на 13%.

за год подорожали на 13%. Одежда и обувь наоборот подешевели – на 2,3%.

наоборот подешевели – на 2,3%. Коммунальные услуги подешевели на 1,9% . В основном из-за уменьшения тарифов на газ – на 28,7%. При этом горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения и водоотведения – на 12,2-12,7%. Стоимость электроэнергии не изменилась.

. В основном из-за уменьшения тарифов на газ – на 28,7%. При этом горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения и водоотведения – на 12,2-12,7%. Стоимость электроэнергии не изменилась. Бытовая техника подешевела в среднем на 0,2%, услуги транспорта стали дешевле на 2,4%, цены на отдых и культуру тоже уменьшились – 0,1%.

подешевела в среднем на 0,2%, стали дешевле на 2,4%, тоже уменьшились – 0,1%. Подорожали услуги по охране здоровья – на 3,8%, стоимость связи выросла на 11,8%, а образования – на 13,5%. Отдых в отеле и средний чек в ресторане увеличились на 8,8%.

Что такое инфляция?

Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше.