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      Рекордное уменьшение инфляции: как менялись цены на товары и услуги в 2019 году

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      Уровень инфляции в Украине в 2019 году составил 4,1% / ukrinform.ua

      По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1%. Показатель является самым низким за последние 7 лет.

      Для сравнения: в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году – 13,7%, в 2016 году – 12,4%, а в 2015 году – 43,3%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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      В декабре 2019 года цены уменьшились на 0,2% по сравнению с ноябрем. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков почти не изменились. При этом на 2,4-0,5% дешевле стали мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыба, макаронные изделия.

      В целом размер инфляции в 2019 году оказался меньше уровня, установленного Нацбанком (5%). А это значит, что НБУ может существенно снизить размер учетной ставки во время очередного заседания, которое запланировано на конец января 2020 года.

      Как изменились цены на товары и услуги в 2019 году

      • Пищевые продукты подорожали на 4,8%: больше всего выросли цены на фрукты – на 18,8%, хлеб – на 9,7%, сыр – на 7,7%. В то же время яйца подешевели на 14,6%, а подсолнечное масло – на 1,4%.
      • Алкогольные и табачные изделия за год подорожали на 13%.
      • Одежда и обувь наоборот подешевели – на 2,3%.
      • Коммунальные услуги подешевели на 1,9%. В основном из-за уменьшения тарифов на газ – на 28,7%. При этом горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения и водоотведения – на 12,2-12,7%. Стоимость электроэнергии не изменилась.
      • Бытовая техника подешевела в среднем на 0,2%, услуги транспорта стали дешевле на 2,4%, цены на отдых и культуру тоже уменьшились – 0,1%.
      • Подорожали услуги по охране здоровья – на 3,8%, стоимость связи выросла на 11,8%, а образования – на 13,5%. Отдых в отеле и средний чек в ресторане увеличились на 8,8%.

      Что такое инфляция?
      Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Статистика Инфляция
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