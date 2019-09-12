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      Рекордную плантацию марихуаны нашли в парниках на Прикарпатье: красноречивые фото и видео

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      Крупнейшая в истории Прикарпатья плантация марихуаны
      Крупнейшая в истории Прикарпатья плантация марихуаны / Фейсбук-страница Дениса Шмыгаля

      Огромную плантацию марихуаны нашли в Косовском районе Ивано-Франковской области. Наркотик выращивали на крытой плантации площадью в несколько гектаров.

      "Видео снято в парниках Яблунова. Оперативная информация! Думаю, что не убьют меня за правду!", – написал в фейсбуке местный активист Владимир Зузяк.

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      Правоохранители задержали рабочих наркотической плантации. Обнаружили и большое количество растений марихуаны, а также уже измельченного, высушенного и расфасованного наркотика.

      плантація марихуани конопля Івано-Франківська область Косівський район фото
      Плантация марихуаны на Прикарпатье / Фото с фейсбук страницы Зузяк

      Впоследствии выяснилось, что парники расположены в селе Стопчатов. Раньше в них выращивали огурцы, но, очевидно, впоследствии вид деятельности там изменили.

      Яблонев – это вам не Амстердам! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений!
      – прокомментировал ситуацию председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

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      Он отметил, что это – крупнейшая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тысяч кустов, 500 килограммов готовой продукции. Оценочная стоимость этого всего – не менее 50 миллионов евро.

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Ивано-Франковска Наркотики
      Источник: 24 канал
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