Рекордную плантацию марихуаны нашли в парниках на Прикарпатье: красноречивые фото и видео
Огромную плантацию марихуаны нашли в Косовском районе Ивано-Франковской области. Наркотик выращивали на крытой плантации площадью в несколько гектаров.
"Видео снято в парниках Яблунова. Оперативная информация! Думаю, что не убьют меня за правду!", – написал в фейсбуке местный активист Владимир Зузяк.
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Правоохранители задержали рабочих наркотической плантации. Обнаружили и большое количество растений марихуаны, а также уже измельченного, высушенного и расфасованного наркотика.
Плантация марихуаны на Прикарпатье / Фото с фейсбук страницы Зузяк
Источник: 24 канал
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