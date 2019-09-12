Рекордную плантацию марихуаны нашли в парниках на Прикарпатье: красноречивые фото и видео

Огромную плантацию марихуаны нашли в Косовском районе Ивано-Франковской области. Наркотик выращивали на крытой плантации площадью в несколько гектаров.

"Видео снято в парниках Яблунова. Оперативная информация! Думаю, что не убьют меня за правду!", – написал в фейсбуке местный активист Владимир Зузяк.

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Правоохранители задержали рабочих наркотической плантации. Обнаружили и большое количество растений марихуаны, а также уже измельченного, высушенного и расфасованного наркотика.



Плантация марихуаны на Прикарпатье / Фото с фейсбук страницы Зузяк